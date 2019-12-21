«Запретят дышать»: Захарова прокомментировала санкции США

Захарова иронично оценила санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на вступление американских санкций в силу. Она отметила, что такими темпами США скоро «потребуют немедленно прекратить дышать». Нынешние ограничительные меры направлены против компаний, которые работают в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Один из российских партнеров уже приостановил свое участие.

Американские власти, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро могут потребовать от них «прекратить дышать», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя вступление в силу санкций США против российских проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Дипломат добавила, что власти Соединенных Штатов «скоро потребуют немедленно прекратить дышать». «И ведь многие выполнят», — заключила Захарова.

Ранее 17 декабря сенат конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. В документе были прописаны также ограничительные меры в отношении компаний, которые сотрудничают с Россией при строительстве газопроводов.

В частности, санкции касаются организаций, которые предоставляют свои суда для реализации проекта «Северный поток – 2». Американские власти блокируют все американские активы таких компаний, а также накладывают запрет на сотрудничество с ними. Кроме того, представителям организаций при продолжении работы по проекту будет запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов.

После того, как проект военного бюджета был одобрен Сенатом, он попал на стол к президенту США Дональду Трампу. Глава государства подписал документ в пятницу.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно», — сообщили в министерстве финансов.

В Вашингтоне предпринятые меры объясняют тем, что важно не допустить усиления европейской зависимости от российских энергопоставок. При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это экономический проект, который не станет инструментом для решения политических вопросов в Европе.

В преддверии подписания законопроекта американским лидером швейцарская компания Allseas, которая уже несколько лет сотрудничает с российским «Газпромом», заявила, что приостанавливает работу в рамках строительства газопровода «Северный поток – 2». В заявлении организации-подрядчика говорилось, что ее представители «надеются получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США».

Ранее российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак сообщил о том, что американские представители обсудят санкции с европейскими партнерами России, участвующими в строительстве газопровода.

Минфин США разъяснит, «что означают эти санкции», так как «они сформулированы недостаточно четко», и европейцы не совсем понимают значения ограничительных мер.

Незадолго до того, как швейцарская компания решила приостановить свое участие в российском проекте, два сенатора-республиканца направили в адрес компании письмо. В нем они предупреждали, что при вступлении санкций в силу, Allseas рискует своим финансовым положением. «Вы столкнетесь с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями», — утверждали сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон.

Они отметили, что это послание компания может расценивать как «официальное предупреждение». Единственный ответ, который может последовать от компании, — это прекращение всех работ по строительству «Северного потока – 2».

Тем временем европейские страны выступают против американских санкций. В частности, правительство ФРГ выразило сожаление в связи с их вступлением в силу.

«Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

В правительстве также отметили, что эти санкции направлены не только против России, но и в отношении немецких и европейских предприятий. Такие действия Вашингтона в Берлине считают вмешательством во внутренние дела.