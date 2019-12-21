«Запретят дышать»: Захарова прокомментировала санкции США

Американские власти, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро могут потребовать от них «прекратить дышать», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Реклама

«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя вступление в силу санкций США против российских проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Дипломат добавила, что власти Соединенных Штатов «скоро потребуют немедленно прекратить дышать». «И ведь многие выполнят», — заключила Захарова.

Ранее 17 декабря сенат конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. В документе были прописаны также ограничительные меры в отношении компаний, которые сотрудничают с Россией при строительстве газопроводов.

В частности, санкции касаются организаций, которые предоставляют свои суда для реализации проекта «Северный поток – 2». Американские власти блокируют все американские активы таких компаний, а также накладывают запрет на сотрудничество с ними. Кроме того, представителям организаций при продолжении работы по проекту будет запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов.

После того, как проект военного бюджета был одобрен Сенатом, он попал на стол к президенту США Дональду Трампу. Глава государства подписал документ в пятницу.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно», — сообщили в министерстве финансов.

В Вашингтоне предпринятые меры объясняют тем, что важно не допустить усиления европейской зависимости от российских энергопоставок. При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это экономический проект, который не станет инструментом для решения политических вопросов в Европе.

В преддверии подписания законопроекта американским лидером швейцарская компания Allseas, которая уже несколько лет сотрудничает с российским «Газпромом», заявила, что приостанавливает работу в рамках строительства газопровода «Северный поток – 2». В заявлении организации-подрядчика говорилось, что ее представители «надеются получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США».

Ранее российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак сообщил о том, что американские представители обсудят санкции с европейскими партнерами России, участвующими в строительстве газопровода.

Минфин США разъяснит, «что означают эти санкции», так как «они сформулированы недостаточно четко», и европейцы не совсем понимают значения ограничительных мер.

Незадолго до того, как швейцарская компания решила приостановить свое участие в российском проекте, два сенатора-республиканца направили в адрес компании письмо. В нем они предупреждали, что при вступлении санкций в силу, Allseas рискует своим финансовым положением. «Вы столкнетесь с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями», — утверждали сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон.

Они отметили, что это послание компания может расценивать как «официальное предупреждение». Единственный ответ, который может последовать от компании, — это прекращение всех работ по строительству «Северного потока – 2».

Тем временем европейские страны выступают против американских санкций. В частности, правительство ФРГ выразило сожаление в связи с их вступлением в силу.

«Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

В правительстве также отметили, что эти санкции направлены не только против России, но и в отношении немецких и европейских предприятий. Такие действия Вашингтона в Берлине считают вмешательством во внутренние дела.