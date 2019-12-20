Наметить курс: как не потерять деньги за рубежом

Карты международных платежных систем, наиболее распространенные в России, — это Visa и Mastercard. Для пользователя, на первый взгляд, они ничем не отличаются, поскольку работают почти по всему миру.

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Однако Mastercard — это европейская система, а Visa — американская.

Все зависит от того, в какую страну запланирована поездка и карта какого банка и какой платежной системы открыта у клиента, говорит директор по развитию розничного бизнеса РГС-банка Марина Дембицкая. По ее словам, необходимо выяснить целый ряд важных деталей.

Владельцу карты надо собрать максимум информации о возможных комиссиях, которые могут взиматься при оплате ею за рубежом.

Это трансграничные комиссии, комиссии при снятии наличных, валюта биллинга (та, в которой банк рассчитывается с платежной системой). Каждая лишняя конвертация — это потерянные деньги. Это значит, что использовать лучше ту валюту счета, которая будет совпадать, в идеале, и с валютой биллинга, и с валютой операции, но, как минимум, с одной из валют — биллинга или операции.

То есть в США лучше платить картой Visa, а в Европе, в зоне евро — Mastercard.

Также можно открыть счет в необходимой валюте и привязать к нему свою карту. Многие банки позволяют сделать это прямо в Интернет-банке или мобильном приложении.

«Я обычно летаю в Азию, и поэтому привязываю карту, которая у меня выпущена в рублях, к долларовому счету и потом снимаю наличные средства в банкоматах уже в местной валюте. Так я избегаю комиссии за конвертацию средств из рубля в доллар и плачу лишь за перевод из доллара в баты, или, например, в малазийские рингиты», — объясняет директор по работе с клиентами «Ситигейт Москва» Дмитрий Бобров.

Стоит учитывать, что некоторые банки Таиланда и Вьетнама не обслуживают в своих банкоматах карты системы Mastercard.

Поэтому при прочих равных условиях для поездок в Азию лучше выбрать карту Visa,

напоминает Дембицкая.

Нелишним будет предупредить банк, что вы уезжаете за рубеж, чтобы не столкнуться с блокировками.

Некоторые кредитные учреждения могут принять операции, проводимые клиентом за рубежом, за попытки мошенников воспользоваться чужим счетом, за этим может последовать принудительная блокировка карты. В этом случае придется потратить время на воcстановление доступа к счету.

Поэтому во избежания эксцессов перед вылетом лучше позвонить в колл-центр банка и предупредить, что собираетесь вылетать за рубеж, — и назвать страну.

Также стоит собрать информацию о месте, куда вы собираетесь. Так, карты платежных систем Visа и Mastercard в связи с санкциями США не принимают в Иране.

Многие ездят в Китай. Но, как ни странно, карты международных систем плохо принимают и в КНР, хотя против этой страны США ограничения не вводили. Все дело в том, что внутри Китая работает местная платежная система — Union Pay.

Мария из Москвы оказалась в Шанхае во время длительной пересадки при полете из столицы Таиланда в Москву. Она вспоминает, что банкоматы в аэропорту отказались принимать все ее карты, которыми она традиционно много лет платила в Азии. И лишь спустя три часа поисков, в одном дальнем закутке аэропорта она обнаружила банкомат, который выдал ей деньги по карте Visa.

Поэтому, собираясь в Китай, лучше зайти в тот банк, в котором уже выпущены карты, и поинтересоваться, можно ли сделать дополнительную карту системы Union Pay. Кстати, с этой платежной системой можно соединить и карты «Мир».

При этом не стоит рассчитывать только на карты. Нужно обязательно брать с собой в поездку наличные, советуют эксперты.

Так, в ряде стран расплатиться картой в небольших магазинах можно, только если совершаешь покупку свыше определенной суммы — обычно от 10 евро, но бывает, что и от 25 евро.

В частности, отказ в приеме карты в небольших магазинах часто практикуется в «проблемных» странах Европы, чьи долговые обязательства стали обузой для Евросоюза. Например, в Греции даже при покупке дорогой шубы половину суммы владелец попросит заплатить наличными и предложит за это скидку — чтобы уменьшить налоги.

Правительство Греции ведет борьбу с такого рода махинациями, но случаи отказа в приеме карт в несетевых магазинах часты — поэтому, когда едешь на курорты южной Европы, лучше запастись банкнотами. Тем более, что ближайший банкомат тоже может быть лишь в соседней деревне, километрах в 10 от отеля.

В Азию тоже стоит захватить наличные, советует Дмитрий Бобров.

В азиатские страны лучше везти именно доллары, не евро. Курс обмена американской валюты часто лучше.

Однако купюры должны быть новые, без надписей и повреждений. Причем обменный курс у 50- и 100-долларовых банкнот выше, чем у мелких номиналов.

Кроме того, уместно запастись местной валютой еще до поездки — например, что-то оставить с прошлого отдыха или обменяться со знакомыми.

«Естественно, по приезду я выясняю, где лучше поменять валюту — например, в аэропорту Бангкока — Суварнапуме, — есть целый «обменный дворик» рядом с электричкой, идущей в город. Похоже, там юридически уже территория не аэропорта, и почему-то курс в тех обменниках лучше, чем в самом аэропорту», — отмечает Бобров.

Без карт в поездах также может быть тяжело. Суммы свыше $10 тыс. необходимо декларировать. К тому же вернуть украденную наличность почти нереально.

Так что, кроме некоторой суммы в кошельке, россиянину стоит взять с собой несколько банковских карт разных платежных систем.

В некоторых случаях имеет смысл оформить дородные чеки. Во Франции, например, они до сих пор активно используются. Но российские банки и раньше-то не очень активно с чеками работали, а в последние лет 10 вообще прекратили прием и продажу чеков American Express — их тоже вытеснили карты.