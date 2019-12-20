Покидая Лас-Вегас: Украина закрывает игорные заведения

Украинское правительство приняло постановление об отмене приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательству министерства финансов. В итоге с пятницы, 20 декабря, на Украине закрываются все игорные заведения.

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Как заявил в ходе селекторного совещания глава МВД Арсен Аваков, национальной полиции и фискальной службе кабинетом министров поручено обеспечить закрытие игорных заведений по всей стране.

«Постановление кабмина предписывает, что все игровые клубы, лотереи и другие игровые заведения должны быть закрыты», — указал правоохранитель.

По словам начальника управления департамента стратегических расследований Нацполиции Александра Околита, только в ночь на 20 декабря полиция закрыла 152 объекта игорного бизнеса.

В октябре нынешнего года большинство жителей Украины выступили против инициативы президента Владимира Зеленского легализовать игорный бизнес. Об этом сообщалось на основе данных опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, 11% респондентов выступают за легализацию игорного бизнеса без ограничений, 27% согласны при условии создания специальных зон для игорного бизнеса. При этом 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

Кроме того, 50% участников опроса заявили, что на Украине должны быть разрешены лотереи, 25% — ставки в букмекерских конторах и казино. Хуже всего респонденты отнеслись к легализации игровых автоматов, интернет-казино, игры в карты на деньги.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о подпольном игровом бизнесе экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко и Арсена Авакова.

По его словам, бывший генеральный прокурор страны является акционером сети подпольных казино. Депутат отметил, что он сообщит в правоохранительные органы об игровом бизнесе Луценко. Он также заявил, что Аваков причастен к игровому бизнесу. Арахамия подчеркнул, что у него много вопросов к главе МВД, связанных с коррупцией.

«Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес», — уточнил Арахамия.

Луценко опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

Что касается России, то с 1 июля 2009 года азартные игры в стране запрещены везде, кроме особых зон. Создание игорных зон в России регулируется законом от 29 декабря 2006 года «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Увлекаться азартными играми где попало власти запретили после волны жалоб на то, что россияне попадают в сильную зависимость и нередко разоряются.

Сейчас в России работают четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная поляна» (Краснодарский край), «Приморье» (Приморский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край).

Игорная зона «Азов-Сити», открытая в 2010-м году, была ликвидирована в 2018-м. Все они открывались с большими сложностями, ни одна не была создана в срок.

Самая «раскрученная» зона — сочинская. В нее было инвестировано порядка 4 млрд рублей. Там работают 70 игорных столов, 569 слот-машин, два ресторана, кабаре и бар, а также зал для деловых мероприятий и несколько магазинов. Комплекс может обслуживать одновременно до 2 000 посетителей.

За первые 1,5 года работы посещаемость «Казино Сочи» составила более 575,6 тысячи человек из 129 стран, суточный рекорд — 3,8 тысячи человек. В конце 2017 года в «Красной Поляне» начал работать второй зал игровых автоматов. В 2019-м на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» открылось третье заведение игорной зоны «Красная Поляна» — казино «Бумеранг». Оно располагает 204 слот-автоматами, 20 столами для игры в американскую рулетку и карточные игры.

В Крыму «Золотой берег» обещают открыть до конца 2019 года. В крымской игорной зоне планировалось начать возведение объектов еще в 2017 году. И главное, совсем в другом месте — вблизи популярного замка «Ласточкино гнездо» на территории поселка Гаспра. «Ласточкино гнездо» считается визитной карточкой Крыма, оно расположено в центре курортной зоны. При этом нынешнее место под зону в поселке Кацивели — довольно удаленная территория от всех основных достопримечательностей.