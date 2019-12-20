Уладить конфликт: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу»

«Газпром» готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить «Нафтогазу» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил РИА «Новости» источник в российской делегации, которая ведет сейчас консультации по заключению нового газового контракта. Отмечается, что

уплата эти трех миллиардов может стать частью пакетного соглашения с Украиной по газу.

«Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», — добавил собеседник агентства.

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Накануне в Берлине завершился очередной раунд переговоров о транзите российского газа с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии. Действующий контракт, напомним, заканчивается 31 декабря.

Высокая степень готовности

Как сообщил по итогам переговоров в четверг министр энергетики РФ Александр Новак, был подготовлен «детальный проект» газового протокола», он в «высокой степени готовности», но нуждается в согласовании на политическом уровне.

Комментарий украинской стороны был выдержан в таком же стиле.

«Мы очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному подписанию», — поделился министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Бывший заместитель председателя Еврокомисси по делам Энергосоюза Марош Шефчович (он продолжает курировать этот вопрос в ЕК) также подтвердил достижение принципиальной договоренности по газу. Чиновник отметил, что это «положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка».

Решение о выплате «Газпромом» долга «Нафтогазу» было принято Стокгольмским арбитражным судом в декабре 2017 и подтверждено в феврале 2018 годов. Судебная тяжба длилась четыре года.

В итоге арбитры постановили, что «Газпром» должен выплатить украинской компании $2,56 млрд. С учетом пени эта сумма достигла более $3 млрд. А пени набежали в связи с тем, что «Газпром» решение не признавал. И не признает до сих пор.

Но в последнее время ситуация начала меняться. Первым допустил возможность выплаты долга президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг 19 декабря.

«Решение суда есть — это правда. И мы должны из этого исходить», — сказал Путин.

При этом объективность судей российский лидер подверг сомнению, заявив, что он, «как юрист по базовому своему образованию», видит политический характер такого решения.

«Одно из обоснований решения — там прописано «в связи с тяжелым экономическим положением на Украине». Ну чушь какая-то просто. Хоть бы воздержались бы от такой записи», — возмущался Путин.

Не очень выгодно, но ладно

Тем не менее Россия будет искать «приемлемое для всех решение», заключил Путин. Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен. По словам президента, строительство новых газопроводов («Северный поток — 2» и «Турецкий поток») не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину. Хотя этот маршрут не самый выгодный. Он длиннее и дороже, чем маршрут по дну Балтийского моря.

«Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут (через Украину) отработанный, хороший», — уточнил глава государства.

Россия готова поставлять газ в Киев со скидкой 25%, как и было обещано ранее, добавил Путин. Благодаря этой схеме Украина могла бы снизить стоимость газа для потребителей, а не повышать ее в новом году.

Но и это не все. В клубок проблем, связанных с поставками российского газа в Европу, входят интересы США. Вашингтон продвигает идею поставок сжиженного природного газа (СПГ) европейским потребителям. И по этой причине выступает против строительства «Северного потока — 2».

Ранее сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2020 год — National Defense Authorization Act, NDAA — в размере $738 млрд. В бюджет вошли также санкции против «СП — 2». Документ в ближайшее время поступит к президенту США Дональду Трампу, который, по его же словам, готов подписать документ.

Американские парламентарии считают, что Россия благодаря своему трубопроводному газу приобретет новые рычаги влияния в Европе.

Санкции будут наложены на компании, участвующие в прокладке «Северного потока — 2».