Перепалка из-за «Потока»: Германия повоюет с США

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия решительно осуждает санкции США против строительства газопровода «Северный поток — 2», — это «четкое объявление войны» президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

«Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой»,

— утверждает автор статьи.

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Выступление Ангелы Меркель в бундестаге состоялось на этой неделе. Она отметила, что готова к «решительным переговорам» по этому вопросу.

Заявлению предшествовало одобрение сенатом США проекта оборонного бюджета на 2020 год, National Defense Authorization Act, NDAA. В документ был внесен пункт о санкциях против компаний и физических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В первую очередь речь идет о фирмах, владеющих судами для глубоководной прокладки труб.

Под санкции попадет швейцарско-нидерландская компания Allseas (со штаб квартирой в Хьюстоне, США), а также итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская компания Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Авторы ограничений уверены, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство трубопровода по Балтике остановится.

По информации издания, президент США Дональд Трамп может подписать закон в пятницу, 20 декабря. Санкции должны вступить в силу сразу после этого.

В США полагают, что трубопровод сделает Европу еще более зависимой от поставок топлива из России.

Ограничения предусмотрены и для корпораций, принимающих участие в строительстве «Турецкого потока».

В когрессе не раз угрожали компаниям, строящим российские газопроводы, жесткими санкциями. Так, сенатор Тед Круз заявлял, что ввод трубы в строй «принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы».

Вашингтон продвигает идею поставок в сжиженного природного газа (СПГ) европейским потребителям. И по этой причине выступает против строительства «Северного потока — 2».

13 декабря министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против газопровода, отмечая, что эти меры стали бы вмешательством в вопросы энергетической политики Европы.

«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 млрд куб. м, он проходит по дну Балтийского моря в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Его оператором выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2.

Сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода уже сдвинулись. Отвечающий за топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Дмитрий Козак объявил, что «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. До этого планировалось, что это произойдет к концу 2019 года. При этом, как опасаются в Киеве, ввод в строй газопровода «Северный поток — 2» может ударить по будущему транзиту газа через Украину.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться о транзите на таких условиях, чтобы Киев остался доволен.

По словам президента,

строительство новых газопроводов не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину. Однако это не самый выгодный маршрут.

«Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю (то есть, «Северный поток — 2»), и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший», — пояснил глава государства.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу, который был заключен в 2009 году, истекает в конце этого года. Киев и Москва пока не договорились о его продлении и не заключили новое соглашение, хотя вечером 19 декабря обе стороны заявили, что близки к итоговому соглашению.

«Газпром» предлагает продлить контракт или заключить новый сроком на один год, а одним из условий ставится взаимный отказ от претензий в арбитраже. Украинская сторона с позицией России не соглашается и требует долгого контракта — сроком на 10 лет с обязательством прокачки как минимум 60 млрд кубов газа в год.