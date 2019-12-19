Шестой год подряд: ЕС продлил санкции против России

Европейский союз продлил антироссийские санкции на шесть месяцев до 31 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении совета ЕС. Действующие ограничения истекают 31 января следующего года.

Речь идет о пакете экономических мер, которые Брюссель принял после присоединения Крыма в 2014 года. Тогда полуостров стал частью России после референдума 16 марта. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,6% жителей.

Вновь продленные санкции затрагивают несколько секторов экономики: энергетический, финансовый и оборонный. Под удар попадают и определенные товары двойного назначения, которые применяются в общегражданских промышленных целях, но могут быть использованы при создании оружия. Это технологии, сырье, научно-техническая информация. В каждой стране есть свой список таких товаров.

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Ограничен будет доступ России к ряду стратегических технологий и сервисов для добычи и разведки нефти, введен запрет экспорта товаров двойного назначения для военных целей, а также — импорт и экспорт оружия.

Сообщается, что ограничения будут действовать до полного выполнения минских соглашений. Такие же условия выставлялись и ранее. Фактически под этими санкциями Россия живет уже шестой год подряд.

В Евросоюзе уточнили, что решение продлить ограничения в отношении Москвы приняли после выступлений президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 12 декабря на заседании совета ЕС. Политики подвели итоги реализации минских соглашений (комплекс документов, подписанных «нормандской четверкой», то есть лидерами России, Украины, Франции и Германии, для урегулирования конфликта на востоке Украины).

«Поскольку минские соглашения полностью не выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.

Как отмечал украинский президент Владимир Зеленский, давить на Москву нужно «до полного выполнения минских договоренностей».

19 декабря глава России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции затронул вопрос минских соглашений.

«Нет ничего [по урегулированию ситуации на востоке Украины], кроме минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный», — сказал Путин.

Во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря Зеленский высказался за то, чтобы изменить некоторые пункты минских соглашений. По его словам, прошло четыре года и «все меняется в нашей жизни». Тем не менее он указал на готовность им следовать, даже несмотря на то, что подписывала документы прежняя команда.

«Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять», — подчеркнул Зеленский.

После этого советник украинского лидера Андрей Ермак в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» обратил внимание, что Киев настаивает на «модернизации» документов, а не на их изменении. Например, в пункте о прекращении огня в зоне конфликта может появиться поправка, которая прописывает механизм контроля за соблюдением принятых обязательств.

«Любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе», — добавил советник президента.

Один из самых спорных моментов, по которому российская и украинская стороны договориться не смогли, — это вопрос о контроле над границей с Россией. Киев хотел бы, чтобы он был передан Украине.

«Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию», — пояснил Ермак.

В России считают, что граница может быть передана под контроль Киева только после проведения выборов в Донбассе и внесения в конституцию Украины пункта об особом статусе региона.