Проработаем вопрос: Путин о выходном 31 декабря

Интересы сельхозпроизводителей могут быть затронуты в случае, если 31 декабря сделают выходным днем, поскольку тогда на один выходной день меньше будет в майские праздники — об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

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По его словам, впрочем, такой подход к предновогоднему дню логичен, и российские власти будут прорабатывать этот вопрос, но после Нового года.

«Как это сделать и нужно ли это в спешке делать прямо сейчас, накануне Нового года, я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31-е число будет нерабочим днем. И я могу это только поприветствовать», — указал глава государства.

На данный момент руководство 29 российских регионов сделало 31 декабря выходным днем. Так, глава Татарстана Рустам Минниханов объявил о том, что последний день года станет выходным, после голосования пользователей в Instagram.

«Спасибо всем проголосовавшим...сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем», — написал руководитель республики.

Также Минниханов призвал другие российские территории присоединиться к его решению и ввести выходной 31 декабря.

«С наступающим!» — поздравил политик.

Губернатор Амурской области Василий Орлов также объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, несколько тысяч человек проголосовали в социальной сети по поводу переноса или непереноса выходного дня с 28 на 31 декабря.

«Итог — 95% за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день», — сообщил глава региона.

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что освобождает от рабочих обязанностей женщин аппарата правительства региона. Политик считает, что вопрос объявления 31 декабря выходным днем в регионе зависит от решения правительства России.

Он добавил, что руководители бюджетной сферы и госслужащих сами могут отработать этот вопрос.

«Я в своем секретариате женщин отпущу домой 31 декабря, мы так договорились, что с коллегами постараемся решить все вопросы в этот день сами», — сказал глава Пермского края.

Ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что обсуждение таких изменений рабочего календаря потребует более месяца работы.

«Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года», — отметил депутат.

Предложение о переносе выходного на 31 декабря «имеет рациональное зерно», подчеркнул парламентарий, так как большинство россиян в этот день уделяют внимание подготовке к празднику, а не работе.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что решение государства относительно статуса 31 декабря никак не влияет на решения работодателей. Если они захотят устроить выходной для своих сотрудников, то смогут это сделать.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко пообещала, что поддержит депутатов Государственной думы, если они решат сделать 31 декабря выходным. При этом сенатор отметила, что общее количество нерабочих дней в стране должно остаться неизменным. Она подчеркнула, что избыток выходных негативно сказывается на экономике государства.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин поддержал идею сделать 31 декабря нерабочим днем. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru». Предприниматель считает, что 31 декабря трудно назвать днем высокой производительности труда из-за предстоящего праздника.

«Все думают о предстоящем празднике и по возможности стараются поскорее освободиться от служебных обязанностей», — пояснил Катырин.

По его словам, в новогодний день, если он станет нерабочим, бизнес, прежде всего малый, мог бы увеличить продажи. Однако общее количество выходных дней должно остаться прежним.

«Не может быть речи еще об одном дополнительном свободном дне. Надо будет сделать какую-нибудь субботу рабочей или сократить на день длинные праздники», — указал глава ТПП.

При этом россияне считают, что трехдневные выходные были бы наиболее оптимальны в период новогодних праздников. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

За один — три дня выходных проголосовали 47,5% респондентов. 38,7% хотели бы в новогодний период отдыхать от четырех до семи дней. 6,3% выбрали более продолжительный отдых — от восьми до десяти дней. Также 7,5% опрошенных вовсе не хотят отдыхать в новогодние праздники.

В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. 33,5% опрошенных считают такие каникулы приемлемыми, четверть хотели бы более долгий отдых.

При этом 41% заявили, что им все равно, сколько будет выходных. Около трети ответили, что и так постоянно отдыхают. В опросе приняли участие 1197 человек.