«Изменений не планируется»: пенсионный возраст оставят прежним

В России не будет новой пенсионной реформы, сообщил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется», — сказал он.

Глава государства отметил, что ни правительство, ни Кремль не готовят и даже не обсуждают новую пенсионную реформу.

Реклама

При этом, по словам Путина, законопроект ведомства о гарантированном пенсионном плане относится только к защите пенсионных накоплений.

«Некоторые предложения Минфина относятся только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет о их защите», — объяснил глава государства.

Осенью 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Начался переход с 2019 года и завершится до 2028 года.

Это дало возможность проиндексировать с 1 января 2019 года пенсии выше инфляции — на 7%, указывали чиновники. Если в среднем по стране пенсия составляла 14 414 рублей, то прибавка составила около тысячи рублей.

Как говорил глава ПФР Антон Дроздов, эффект от повышения пенсионного возраста для бюджета пенсионного фонда составит 3 трлн рублей за шесть лет.

Ранее президент России Владимир Путин публично выступал против повышения пенсионного возраста.

«Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию», — говорил он в 2005 году.

Однако в августе 2018 года было опубликовано специальное обращение Владимира Путина, в котором объяснялось, что «основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед».

А это значит «не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров», отмечал президент.

«Именно для достижения этих целей законопроектом наряду с другими мерами предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста», — говорилось в обращении.

О том, что в будущем возраст выхода на заслуженную старость не будет подниматься, говорил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено»,

— уточнил Орешкин.

Министр добавил также, что долгосрочный эффект от повышения пенсионного возраста население сможет оценить только через несколько лет.

В целом чиновники надеются, что россияне будут копить на достойную старость самостоятельно. Минфин, в частности, рассказал о новой системе, с помощью которой граждане могли бы это делать.

Так, в конце октября ведомство представило проект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). В соответствии с новой системой, если человек хочет копить на пенсию, он должен уведомить работодателя. Средства таких граждан будут аккумулироваться на специальном именном счете в выбранном гражданином негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Планируется, что каждый человек сможет перечислять на такой счет до 6% из своей зарплаты. Государство в свою очередь гарантирует сохранность средств в системе. Средства в ГПП, так же как и накопления в рамках ОПС, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

ГПП также предусматривает, что человек может отказать от такой формы накоплений, это так называемый «период охлаждения». Он будет действовать полгода после первого взноса в НПФ.

Если работник передумает, НПФ будет обязан ему вернуть все перечисленные в систему средства в полном объеме, без штрафов, пеней или иных удержаний.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что вряд ли россияне заинтересуются новой системой.