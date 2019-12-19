«Избавиться от криминала»: что ждет мусорную реформу

Реформа обращения с ТКО в Санкт--Петербурге и Москве может начаться раньше, чем планировалось, сообщил Владимир Путин на большой пресс-конференции. Главное при ее проведении — учитывать мнение жителей, отметил он.

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Так, один из участников пресс-конференции попросил «поторопить» старт мусорной реформы в Санкт-Петербурге.

Москва, Севастополь и Петербург получили право отсрочить ее до 2022 года. Однако мусор при этом из Петербурга вывозится в Ленинградскую область, где реформа уже началась, описал журналист ситуацию.

По словам Владимира Путина, Ленинградская область и Петербург — это единый экономический район, который в советское время управлялся одним органом власти. Однако сейчас, когда существует такое разделение, интересы отдельных субъектов могут немного различаться.

В целом, по словам президента, при реализации реформы обращения с ТКО необходимо избавиться от возможных серых схем и криминальной составляющей.

«Точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться, где будут захораниваться эти отходы. И, конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь просто нужно наводить элементарный порядок», — указал глава государства.

Также должны быть установлены прозрачные тарифы на вывоз мусора. «Людям должно быть понятно, за что они платят», — добавил Путин.

При этом глава России заявил о необходимости общественного контроля за мусорной отраслью и попросил руководство Общероссийского народного фронта (ОНФ) уделить этому вопросу особое внимание.

В частности, по словам Путина, необходимо увеличивать количество предприятий по переработке отходов по аналогии с мировыми столицами.

«Они уже строятся, количество этих предприятий должно быть увеличено — по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб, и будет ли ущерб для окружающей среды, и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями», — сказал президент.

Мусорная реформа в России началась с 1 января 2019 года. Ее цель — решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

В соответствии с законом право отложить начало реформы получило сразу несколько регионов. До 2022 года отстрочку предоставили Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. В Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами с 1 ноября.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорили, что поскольку в части регионов регионов не стали реформировать отрасль, то реформой это называть нельзя.

«По очень простой причине: если у вас из мусорной реформы исчезает Москва, Санкт-Петербург и город федерального значения Севастополь [регионы получили право отсрочки на проведение реформы — «Газета.Ru»], потому что им мусорную реформу нужно начинать с 2022 года, а мы говорим примерно о 30% отходов, то о какой мусорной реформе мы можем говорить?» — отмечал эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Алексей Киселев.

Как пояснял эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький, ключевой проблемой со стартом «мусорной реформы» остается собираемость платежей за вывоз мусора, которая сильно упала. После начала реформы возникли новые компании, региональные операторы, и им не хватает опыта.

«Они не всегда корректно и не всегда в полном объеме могут рассчитать платежи для населения или организаций. Из-за этого и споры», — констатировал Беленький.

Многие не платят за вывоз мусора не потому, что не хотят, а из-за того, что они вступили в спор с операторами, например, из-за количества убранных мусорных контейнеров и так далее, уточнял специалист.

Так, как признавали эксперты, в отдельных регионах 70% компаний не платили за вывоз отходов.

В июне во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным россияне также активно задавали вопросы по поводу мусорной реформы.

Люди жаловались, что новая мусорная реформа не работает: тарифы растут, а регионы по-прежнему тонут в мусоре.

«Мы тонем в мусоре. Неделями мусор не забирают. Шесть месяцев — изменений не почувствовали», — зачитывали журналисты обращения из регионов.

Президент отметил, что такой рост тарифов вызывает не только вопросы, но и «недоумение и внутренний протест».

«Я попрошу ФАС, чтобы они на это обратили внимание», — ответил глава государства.

О том, что власти недовольны ходом реформы, говорят последние перестановки. Так, недавно в отставку ушел куратор «мусорной реформы» — замминистра природных ресурсов Владимир Логинов. Также уволен был руководитель «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. Новым главой РЭО станет экс-министр ЖКХ Михаил Мень.