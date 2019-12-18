Ударят по рублю: чем грозят России «санкции из ада»

Санкции вновь вернулись в российскую информационную повестку. Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России. «За» проголосовали 17 членов комитета, «против» — 5, сообщил Bloomberg.

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После этого документ будет отправлен на рассмотрение сената. Там в него могут внести коррективы.

В случае одобрение палаты представителей, документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Санкции, о которых сейчас идет речь, — это ограничения, которые содержатся в законопроекте «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» ((Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, DASKA).

Он был представлен еще в феврале. Авторами документа стала группа парламентариев, в которую входят республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес. Речь идет о противодействии «вмешательству Москвы в американские выборы» и «агрессии против Украины».

Санкции подразумевают целый ряд довольно чувствительных ограничений в отношении России. В частности, не случайно содержащиеся в документе ограничения еще называют «санкции из ада».

Это, в частности, запрет на вложения в новый суверенный долг РФ, санкции против политических деятелей, «олигархов» или их семей, которые осуществляли противозаконные действия «в интересах Владимира Путина»; ограничения на операции банков РФ, а также инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) . Кроме того, изначальный текст законопроекта содержал ограничения, направленные против разработки нефти в России, меры против российского судостроительного сектора и ограничения против российских энергопроектов.

Впрочем, на данный момент неизвестно, все ли эти ограничительные меры вошли в итоговый документ. Так, комитет по международным отношениям проголосовал за вариант с поправками. Но они еще не опубликованы.

Санкции США против России впервые были введены весной 2014 года. Таким образом американские сенаторы ответили на присоединение Крыма к России. Введенные ограничения затронули порядка 400 российских компаний.

Специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) тогда подсчитали, что санкции затронули 54% активов российского банковского сектора, 95% выручки нефтегазовых компаний и практически все предприятия ВПК.

По подсчетам аналитиков агентства Bloomberg, за пять лет действия санкций Россия потеряла порядка 6% ВВП.

Как отмечали ранее эксперты, серьезную угрозу для нашей страны представляет запрет на вложения инвесторов из США в суверенный российский долг. Выход иностранцев из этих вложений приведет к падению курса рубля.

Так, по последним данным доля иностранных инвесторов в российских гособлигациях достигла исторического максимума. По состоянию на 1 ноября доля нерезидентов на рынке ОФЗ — 32%.

Российская валюта в среду, 18 декабря, падала просто на новостях о возможности введения новых ограничений.

Так, доллар США на вечерней валютной секции московской бирже прибавляет 24 копейки до уровня 62,7 рублей (данные на 21.24 МСК).

Как отмечал ранее в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин, даже в случае агрессивной риторики в конгрессе, а не введения санкций, пострадать может российская валюта. Рубль очень чутко реагирует на любые упоминания о санкциях. По прогнозу Рябинина, курс доллара может вырасти до 67 рублей.

Пострадает в случае введения таких ограничений не только Россия.

Как заявила торговая палата США, американским компаниям будет нанесен значительный ущерб, если Вашингтон примет законопроект, предполагающий введение санкций против российского суверенного долга. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Торговая палата направила письмо с рекомендациями в комитет по иностранным делам сената конгресса США, где и будет рассматриваться законопроект. Организация предостерегла сенаторов и призвала их пересмотреть законопроект, чтобы избежать «причинения серьезного экономического ущерба американским компаниям».

Между тем эксперты считают, что вряд ли введенные санкции серьезно отразятся на российских энергетических проектах.

Судя по тем мерам, которые уже опубликованы, серьезных ограничений не предполагается.

Так, согласно уже обнародованному проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который включает санкции против иностранных судовладельцев, серьезных ограничений в отношении «Северного потока — 2» не будет, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

«Так, в проект оборонного бюджета США санкции, представляющие угрозу для страховых компаний, обслуживающих суда-трубоукладчики, не вошли. Также компаниям-владельцам судна была дана 30-дневная отсрочка для того, чтобы успеть свернуть свою деятельность. В принципе, этого времени точно должно хватить для того, чтобы достроить датский участок «Северного потока — 2», — делает вывод эксперт.