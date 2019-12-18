Из Румынии на Украину: откуда Киев возьмет газ

Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская компания Transgaz подписали соглашение, позволяющее поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Оно позволит разблокировать трансбалканский газовый коридор и может вступить в силу уже с 1 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Соответствующее соглашение подписано операторами.

Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать «голубое топливо» новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.

Договоренность с Румынией достигнута на фоне непростых переговоров по поводу транзита российского газа.

Текущий договор заканчивается в конце этого года, однако новый все еще далек от подписания. Киев хочет контракт на 10 лет и фиксированный объем прокачки газа, а Москва-краткосрочный. К тому же стороны никак не могут прийти к согласию по поводу более $4 млрд, которые должен «Газпром» Киеву в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Так что скорого подписания договора не предвидится.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уже заявляли, что вряд ли стоит рассчитывать на заключение договора до конца года. Сейчас речь уже идет о возможном достижении компромисса только весной следующего года. Об этом теперь даже говорят на официальном уровне чиновники.

Но Украине нужно подстраховаться на случай, если уже сделанных запасов газа не хватит. Поэтому Киев и пытается договориться с другими странами.

Как сообщалось ранее, в своих газовых хранилищах Украина накопила около 20 млрд куб м. По расчётам местных специалистов, этого должно хватить на отопительный сезон 2020 года. По крайней мере пройти зиму.

Однако многое будет зависеть от реальных потребностей промышленности и домохозяйств, поэтому исключать риски пикового спроса на газ не стоит, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Если Украина не сможет договориться с Россией о покупке газа и транзите, то ей необходимо будет решать вопрос собственной энергетической безопасности за счет традиционного уже реверса того же российского газа из ЕС»,

— отмечает эксперт.

Заключенное сейчас соглашение создает дополнительный маршрут для импорта газа на Украину, в первую очередь, для обеспечения топливом потребителей Молдавии и пограничных потребителей Украины в Одесской области, отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Мощность по маршруту Украина — Румыния составляет до 18 млн куб. м в сутки, а в обратном направлении — 16 млн куб. м.

Европейские хранилища в целом заполнены российским газом на 92% (там содержится 107 млрд. кубометров), говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Через территорию Украины ежегодно поставляется до 90 млрд. кубометров в год — то есть Европе в условиях мягкой зимы вполне хватит запасов, чтобы перезимовать. Чего нельзя сказать об Украине: хоть правительство страны и заявляло, что в хранилищах содержится более 20 млрд кубометров газа, вероятно, не весь этот объем принадлежит бывшей братской республике», — говорит Деев.

Реверсный в переводе на русский — это тот же «российский газ, в смысле газпромовский», иронизирует директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

%Украина получает таким образом примерно 10 млрд куб. м. в год, говорит Пикин.

Так, страна с осени 2015 года покупает реверсный газ из Европы. Правда, он выходит дороже российского. По примерным расчетам он обходится минимум на 25-30% дороже, чем если просто покупать у России, говорит Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков «ЦАФТ».

Как считает Деев, вполне вероятно, что в ближайшее время Киев подпишет ряд соглашений о реверсе с разными странами – Украину Европа не бросит:

«ЕС нуждается в сохранении транзита через эту страну для устойчивости поставок топлива. Если не сейчас, то весной договор между Украиной и «Газпромом» будет подписан. Это и в интересах Москвы тоже – если компания потеряет европейский рынок, его быстро займут США и Катар со своим СПГ», — резюмирует эксперт.

Если Украина откажется от всех выигранных судебных исков, то достичь какого-консенсуса удастся весной, соглашается Марк Гойхман.