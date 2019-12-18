Назло Трампу: Берлин вступился за «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против санкций США в отношении строящегося газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Reuters.

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Против ограничительных мер немецкий политик выступила из-за того, что они коснутся не только России, но будут иметь экстерриториальный эффект, говорится в материале.

«Северный поток — 2» — это газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проект строительства предполагает прокладку двух ниток по дну Балтийского моря из России в Германию. Его длина составляет 1,2 тыс. километров. Разрешение на строительство выдавали Германия, Финляндия, Швеция и самая последняя — Дания.

Газопровод построен уже на 87%. Его запуск планируется на середину 2020 года, указывал ранее вице-премьер Дмитрий Козак. Проект оценивается в €9,5 млрд. Его финансируют в том числе две немецкие компании — Uniper и Wintershall.

Несмотря на критику санкций со стороны Вашингтона, Меркель не стала грозить ответными ударами, передает агентство Associated Press.

«Мы против экстерриториальных санкций, и не только после вчерашнего решения — у нас такая же проблема в отношении Ирана»,

— сказала Меркель, имея в виду выход США в 2018 году из иранского ядерного соглашения и последующего введения санкций против Тегерана.

По словам немецкого канцлера, в этом случае остается садиться за круглый стол.

«Я не вижу никакой альтернативы, кроме как переговоры, хотя и очень строгие переговоры, чтобы показать, что мы не одобряем эту практику», — добавила Меркель, выступая в бундестаге.

С этим согласны и другие немецкие политики. Анонсированные в Вашингтоне санкции вряд ли окажут серьезное влияние на газопровод «Северный поток — 2», указал в эфире Bloomberg немецкий депутат Питер Байер.

«Это плохо для участвующих в реализации проекта компаний, но я не думаю, что это остановит проект трубопровода»,

— cчитает член бундестага от Христианско-демократического союза (экс-главой партии была Меркель) Питер Байер.

В Вашингтоне санкции против российского газопровода одобрили накануне. Во вторник вечером, 17 декабря сенат США принял военный бюджет, который предполагает антироссийские санкции. Рестрикции предусмотрены в отношении тех компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода в водах на глубине 30 метров и более.

Санкции предполагают блокировку американских активов владельцев компаний, которые окажутся в санкционном списке. Итоговое решение по новым антироссийским санкциям теперь должен принять президент США Дональд Трамп. По информации СМИ, это может произойти до 20 декабря. Если ограничения одобрят, то могут вступить в силу уже на следующей неделе.

Однако исход под вопросом, поскольку бесполезность новых санкций может понимать и глава Белого дома. Как сообщало агентство Bloomberg на этой неделе, в администрации президента США осознают, что направленный против «Северного потока — 2» законопроект слишком запоздал. Это значит, что американские cанкции остановить достройку трубы не смогут, но должны повлиять на другие российские проекты.

В Кремле на новость о санкциях отреагировали предсказуемо резко. Расценили их как нарушение норм международного права, эти меры также «являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения, собственно, своего искусственного доминирования на европейские рынки». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу», — заявил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, американские власти таким образом навязывают потребителям из Европы более дорогой природный газ.

Накануне стало известно, что Берлин готов ответить «конкретными мерами» на возможные санкции США в отношении «Северного потока — 2». Об этом писало немецкое издание Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Правительство не исключает, что из-за объявленных санкций работы по прокладке труб в датской экономической зоне будут осложнены», — цитировал таблоид просочившийся в СМИ документ.