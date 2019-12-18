Виновата геополитика: Счетная палата недовольна работой ЦБ

Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Счетная палата недовольна работой Центробанка. Программа ЦБ по развитию финрынка оказалась неэффективной, считают аудиторы. Она не соответствует масштабам экономики страны. Эксперты соглашаются с критикой. Впрочем, виноват не только ЦБ. Дело в экономической политике в целом и общей стагнации.

Счетная палата недовольна развитием финансового рынка. Хотя ЦБ практически полностью выполнил план мероприятий, намеченных в «Основных направлениях развития финансового рынка» на прошедшие три года – на 97,8%, однако заметных изменений к лучшему нет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, не удалось достигнуть восьми из 13 ключевых показателей эффективности.

Из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один – он касается величины активов страховых организаций.

За время реализации «Основных направлений» на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: наша страна как была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась.

«По стабильности финансовой системы мы занимаем 120-е место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности — одиннадцатая и шестая строчка соответственно», — приводятся в заявлении СП слова из выступления на коллегии палаты ее аудитора Алексея Саватюгина.

Число институтов финансового рынка в России за эти годы значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. Так, по данным самого ЦБ, только в первом полугодии этого года без лицензий остались 20 банков.

По мнению Саватюгина, это ведет к снижению конкуренции.

В крупнейшем, банковском секторе рост шел за счет физлиц. Так, в первом полугодии 2019 года выдача кредитов увеличилась на 9,7%. Задолженность россиян перед банками превысила 15 трлн рублей.

Кредиты же нефинансовым организациям сократились как в реальном выражении, так и по отношению к ВВП.

Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики, отмечают в СП.

То, что банки в основном занимаются кредитованием физических лиц, может говорить о низком спросе предпринимателей на заемные ресурсы, считает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

За последние годы бизнес столкнулся со значительными проблемами: санкции, силовое давление, снижение покупательской способности населения. Естественно, все это снижает потребность предпринимателей в заемных средствах, говорит Владимир Шалаев, юрист компании BMS Law Firm.

Рынок акций, несмотря на рост котировок, также не стал заметным источником ресурсов для бизнеса. Первичные размещения проводились эпизодически и объем всегда был небольшим.

«При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях», — констатировал Алексей Саватюгин.

Счетная палата в общем недовольна нынешней системой оценки эффективности работы Центробанка. «Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно», — говорится в сообщении аудиторов.

Кроме того, в основных направлениях развития финрынка на 2019–2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров, ссылаясь на международную практику.

Однако, например, Всемирный банк и МВФ разработали подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах, отмечает Саватюгин.

Нельзя возлагать всю ответственность только на регулятора, считает Антон Покатович. «Огосударствление» не лучшим образом сказывается на конкуренции, отмечает он.

Проблемы с инвестклиматом — это также следствие нынешней экономической политики, отмечает он.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин по итогам проверки отметил, что выводы понятны и правильны.

«Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации», — оценил Кудрин.

Банк России в целом согласен с выводами Счетной палаты.

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, «большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка».