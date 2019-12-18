Виновата геополитика: Счетная палата недовольна работой ЦБ

Счетная палата недовольна развитием финансового рынка. Хотя ЦБ практически полностью выполнил план мероприятий, намеченных в «Основных направлениях развития финансового рынка» на прошедшие три года – на 97,8%, однако заметных изменений к лучшему нет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В частности, не удалось достигнуть восьми из 13 ключевых показателей эффективности.

Из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один – он касается величины активов страховых организаций.

За время реализации «Основных направлений» на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: наша страна как была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась.

«По стабильности финансовой системы мы занимаем 120-е место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности — одиннадцатая и шестая строчка соответственно», — приводятся в заявлении СП слова из выступления на коллегии палаты ее аудитора Алексея Саватюгина.

Число институтов финансового рынка в России за эти годы значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. Так, по данным самого ЦБ, только в первом полугодии этого года без лицензий остались 20 банков.

По мнению Саватюгина, это ведет к снижению конкуренции.

В крупнейшем, банковском секторе рост шел за счет физлиц. Так, в первом полугодии 2019 года выдача кредитов увеличилась на 9,7%. Задолженность россиян перед банками превысила 15 трлн рублей.

Кредиты же нефинансовым организациям сократились как в реальном выражении, так и по отношению к ВВП.

Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики, отмечают в СП.

То, что банки в основном занимаются кредитованием физических лиц, может говорить о низком спросе предпринимателей на заемные ресурсы, считает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

За последние годы бизнес столкнулся со значительными проблемами: санкции, силовое давление, снижение покупательской способности населения. Естественно, все это снижает потребность предпринимателей в заемных средствах, говорит Владимир Шалаев, юрист компании BMS Law Firm.

Рынок акций, несмотря на рост котировок, также не стал заметным источником ресурсов для бизнеса. Первичные размещения проводились эпизодически и объем всегда был небольшим.

«При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях», — констатировал Алексей Саватюгин.

Счетная палата в общем недовольна нынешней системой оценки эффективности работы Центробанка. «Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно», — говорится в сообщении аудиторов.

Кроме того, в основных направлениях развития финрынка на 2019–2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров, ссылаясь на международную практику.

Однако, например, Всемирный банк и МВФ разработали подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах, отмечает Саватюгин.

Нельзя возлагать всю ответственность только на регулятора, считает Антон Покатович. «Огосударствление» не лучшим образом сказывается на конкуренции, отмечает он.

Проблемы с инвестклиматом — это также следствие нынешней экономической политики, отмечает он.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин по итогам проверки отметил, что выводы понятны и правильны.

«Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации», — оценил Кудрин.

Банк России в целом согласен с выводами Счетной палаты.

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, «большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка».