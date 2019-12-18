Расплата за Крым: Верховный суд Швейцарии принял сторону Украины

Компания «Укрнафта» заявила, что Верховный суд Швейцарии принял решение взыскать с России в ее пользу $44,4 млн компенсации за утрату имущества в Крыму. Сообщение о решении суда опубликовано на сайте компании.

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Постоянный третейский суд в Гааге в начале апреля 2019 года принял решение взыскать с России в пользу «Укрнафты» $44,4 млн компенсации. Такую сумму компания потребовала за утрату имущества в Крыму после его присоединения к РФ. В иске шла речь об административных помещениях и 16 автозаправках на территории полуострова.

Суд также постановил взыскать с России проценты в размере $5,5 млн, а также арбитражные расходы в размере $3,5 млн.

Россия в мае подвала апелляционную жалобу на это решение. Но на нее пришел отказ. «Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу «Укрнафта», — говорится в сообщении.

Аналогичный иск — с требованием о компенсации убытков «за аннексию Крыма» — подавала к России и компания «Нафтогаз».

«Нафтогаз» и «Укрнафта» утверждали, что владели ценными энергетическими активами в Крыму.

Требуя компенсацию с России, Киев ссылается на соглашение, заключенное между кабинетом министров страны и правительством Российской Федерации «О поощрении и взаимной защите инвестиций». Его нарушение привело к тому, что стало невозможным инвестировать средства в объекты, расположенные в Крыму. В конечном счете это привело к экспроприации Россией ряда объектов на полуострове и потере уже сделанных инвестиций.

О том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, обязывающее Москву выплатить компенсацию за «утраченное в Крыму имущество», «Укрнафта» заявляла еще в апреле этого года. Однако из-за протеста, внесенного российской стороной, итогового решения в «Укрнафте» ждали не ранее конца 2020 года.

Москва не признала юрисдикцию международного арбитража для рассмотрения этого дела и не назначала своих представителей для разбирательства.

«Естественно, и платить по решению суда Россия не собирается, поэтому Украина, скорее всего, получит лишь моральное удовлетворения от своих исков», — комментирует старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Россия в ответ на решение Гаагского суда всегда заявляла, что двустороннее соглашение о защите инвестиций не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом.

Правда, Москва рискует столкнуться с заморозкой своих активов за рубежом.

Имея на руках решение Гаагского суда, истец может подать иски в суды в конкретных странах, где, по его мнению, имеется имущество Российской Федерации.

Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, суды в различных юрисдикциях будут по своему усмотрению решать, признавать ли решение гаагского арбитража и рассматривать ли дело с самого начала и по существу.

«Формально Россия признает юрисдикцию международного арбитража в Гааге, но с решениями по выплатам украинским компаниям все немного сложнее. Наши власти пока не выплачивали аналогичные компенсации другим компаниям, поэтому вполне вероятно, что то же самое будет и с этим судебным актом — суд может быть выигран, но реальных денег компания не получит», — так прокомментировал «Газете.Ru» решение суда Владимир Шалаев, юрист компании BMS Law Firm.

Если в судах третьих стран решение также будет вынесено в пользу украинской стороны, то у России есть право их опротестовать в судах высшей инстанции, подавая апелляции.

Однако местные суды смогут наложить арест на имущество РФ в этих странах и попытаться его реализовать.

Так уже не раз бывало – во Франции арестовывали российские парусные суда, находящиеся в собственности государства — барки «Седов» и «Крузенштерн».

Также в 90-е годы прошлого века пытались списать средства со счетов росзагранбанков, принадлежащих российскому Центробанку, и до сих пор грозят заморозить активы российских государственных банков. Но до выплаты денег не разу не дошло.