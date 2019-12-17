«Позитив для экономики»: Орешкин за отмену НДФЛ для малоимущих

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал инициативу по освобождению малоимущих семей от НДФЛ, указав, что это положительно скажется на экономике, передает «Интерфакс».

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«Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — заявил глава ведомства.

В конце прошлого месяца председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала предложение освободить малоимущих россиян от уплаты НДФЛ.

«Я знаю, что сейчас активно обсуждается и в СМИ, и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока», — подчеркнула спикер.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал этот вопрос чувствительным.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными», — пояснил глава правительства.

Запустил же дискуссию о возможной отмене НДФЛ для бедных президент банка ВТБ Андрей Костин в начале сентября на Московском финансовом форуме.

«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — это снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — указывал банкир.

По его словам, существующий сегодня профицит бюджета позволяет «очень точечно» смягчать налоговую политику.

По мнению экономиста, для физических лиц можно установить размер минимального дохода, который не будет облагаться налогом, «то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами».

Топ-менеджер отмечал, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ.

Заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов высказывался по поводу этого нововведения осторожно.

«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все», — подчеркивал замглавы кабмина.

В Кремле же пока нет определенной единой позиции касательно этого дискурса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу», — отмечал представитель Кремля.

Проведение консультаций о внесении изменений в налоговое законодательство по поводу НДФЛ для малоимущих предусмотрены генеральным соглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018–2020 годы.

По данным исследования Научно-исследовательского финансового института Минфина, если отменить НДФЛ для тех, чей доход равен прожиточному минимуму, а именно они считаются самыми бедными, то количество бедных людей в стране снизится всего на 1 процентный пункт.

Малоимущей в России считается семья, в которой средний доход на каждого его члена не превышает величину прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Взрослые в такой семье также должны быть трудоустроены или стоять на учете по безработице в службе занятости. Это правило не касается матерей, находящихся в декретном отпуске.

Такой семье должен быть присвоен официальный статус малоимущей, и она будет состоять на учете в муниципалитете. Статус необходимо обновлять каждые три месяца, предоставляя документацию о доходах всех трудящихся членов семьи. Также присвоить статус малоимущего могут матери или отцу-одиночке.

В среднем по России величина, которая на 2019 год определена как порог бедности (прожиточный минимум), такова: для трудоспособного населения это 11 тыс. 280 рублей, для детей – 10 тыс. 390 руб., для пенсионеров – 8 тыс. 583 руб.

В разных регионах прожиточный минимум отличается от среднего показателя в большую или меньшую степень. Согласно данным Росстата, в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума были зарегистрированы у 14,3% населения России или у 20,9 миллионов человек.