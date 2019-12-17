Битва за газ: Германия защитит «Северный поток — 2»

Берлин готов ответить «конкретными мерами» на возможные санкции США в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики Германии.

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По данным издания, ФРГ планирует «тщательно изучить последствия», которые закон окажет на реализацию проекта трубопровода и по итогу анализа выработать комплекс ответных действий. При этом в Берлине признают, что из-за американских санкций сроки введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» могут быть перенесены. «Правительство не исключает, что из-за объявленных санкций работы по прокладке труб в датской экономической зоне будут осложнены», — приводит выдержки из документа немецкий таблоид.

Впрочем, представители Nord Stream 2 заявляют, что в любом случае достроят трубопровод в оговоренные сроки. «Мы планируем завершить проект «Северный поток — 2» в течение нескольких месяцев», — добавили в компании.

Во вторник, 17 декабря, сенат США все же одобрил оборонный бюджет на $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока — 2».

По информации Bloomberg, ограничительные меры коснутся судов, которые прокладывают трубопровод в ЕС и руководителей, связанных с ними компаний. В итоге, попавшим в санкционные списки, могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.

Окончательное же решение по новому пакету санкций президент Дональд Трамп должен принять до 20 декабря текущего года. При положительном вердикте ограничения могут вступить в силу уже со следующей недели.

Таким образом, под рестрикции могут попасть швейцарская Allseas, итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Газ дороже политики

«Северный поток — 2» представляет собой трубопровод, состоящий из двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году. По предварительным оценкам, мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров в год. Итоговая же стоимость проекта — €9,5 млрд.

Традиционно против строительства «Северного потока — 2» выступает Украина. Активно поддерживают украинскую сторону также Латвия, Литва и Польша. Последняя считает проект «исключительно политическим» и пытается навязать ЕС новые пути транзита газа. Так, в середине октября Дания одобрила прокладку морского участка для оператора польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM SA. В официальном сообщении министерства климата страны говорилось, что начало прокладки трубопровода намечено на декабрь, но сам проект реализуется с опережением графика.

Новую трубу планируется протянуть с норвежских газовых месторождений в Польшу через Данию, в том числе по дну Балтики. Пропускная способность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Кроме Польши газ может поставляться еще и в Швецию, а также датским потребителям. Стоимость сооружения газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, финансирование предполагалось на паритетных условиях с польской и норвежской сторон. Запуск маршрута намечен на 2022 год.

После разрешения Дании на строительство Baltic Pipe польские власти заявили о том, что будут готовы отказаться от российского газа.

Однако решение по польскому трубопроводу все же сыграло в конечном итоге на руку России. Только благодаря Baltic Pipe Копенгаген был вынужден разрешить России построить участок «Северного потока — 2» по своей территории. Теперь трубопровод пройдет по самому короткому пути – мимо датского острова Борнхольм.

У страны не осталось другого выбора, отмечал в беседе с «Газетой. Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его словам, в противном случае Дания бы признала, что проводит дискриминационную политику по отношению к российской компании и одновременно нарушает антимонопольное законодательство ЕС. При таком раскладе «Газмпром» мог бы в суде доказать свою правоту и получить компенсацию от Дании в случае, если бы последняя отказывалась дать разрешение, напомнил эксперт.

Между тем в поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия. Правительства этих стран в один голос утверждают, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, а Россию расценивают в качестве надежного поставщика ресурса.

В свою очередь в Москве также неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.