Украина и «Севпоток»: Путин рассказал Меркель о транзите газа

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

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Эта тема была поднята лидерами двух государств потому, что действующий контракт Москвы и Киева на поставку энергоносителя истекает 31 декабря нынешнего года, а возможность заключения нового договора туманна.

«Были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток — 2», — сообщает пресс-служба Кремля.

За несколько часов до этого украинская компания «Нафтогаз» указала, что Москва и Киев так и не пришли к согласию относительно предварительного соглашения по транзиту газа.

При этом тремя днями ранее в Вене прошла встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко, который впоследствии заявил, что предварительные договоренности по транзиту достигнуты.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что транзит российского газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика энергоносителя, то есть — для «Газпрома».

«Владимир Путин всегда говорил, что даже при диверсификации поставок газа потребителям Европы российская сторона готова и дальше сохранять транзит топлива через Украину», — напомнил Песков.

«Нафтогаз Украины» ранее подчеркивал, что продлил сроки бронирования транзитных мощностей до 31 декабря. По словам Витренко, это дает шанс «Газпрому» на заключение контракта.

Касательно исходных условий переговоров, стоит отметить, что украинская сторона заявляет: новый контракт должен гарантировать прокачку «Газпромом» через украинскую газотранспортную систему как минимум 60 млрд куб. м. топлива в год в течение 10 лет. В ходе переговоров Киев поднял эту планку еще на 30 млрд. куб м.

Также «Нафтогаз» огласил и новые тарифы на прокачку газа. Компания предложила цену в $3,21 за прокачку одной тыс. кубометров газа на период 2020-2024 годов — при условии бронирования мощностей на 60 млрд кубов в год. Этот почти в два раза выше, чем заложено в нынешнем договоре — сейчас ставка транзита находится на уровне $1,7 за тыс. куб. м.

Позиция России же состоит в приоритетности продления договора на год с продажей газа напрямую на Украину по более низкой цене и условии, что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» в рамках Стокгольмского арбитража отзывается.

«Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», — подчеркивал ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В отношении цены на газ для потребителей Украины «Газпром» готов дать скидку 25% от той стоимости, по которой сейчас закупает топливо «Нафтогаз» на условиях так называемого «реверса» из Европы.

Переговоры Москвы и Киева ведутся также при участии Еврокомиссии.

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер считает, что репутация России как надежного поставщика газа в Европу зависит от решения газового вопроса с Украиной.

«Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года», — сказал Эдерер.

При этом он добавил, что в газовом вопросе главным ориентиром для Европы является энергетическая безопасность.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что американские санкции остановят реализацию «Северного потока — 2» — экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море.

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик в этой связи указал, что интересы США в данном случае полностью исчерпываются экономической составляющей, а не желанием помочь Украине.

«США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских «партнеров» Украины», — добавил парламентарий.

Депутат также детализировал, что в российском нефтегазовом проекте «заинтересована вся Европа», и украинской власти следует быть осторожными в высказываниях, если Украина хочет быть частью «европейской семьи».