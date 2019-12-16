«Это атавизм»: банки лишили части доходов

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемого банковского роуминга.

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Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит поправки в закон «О банках и банковской деятельности».

Так, закон предусматривает, что размер комиссии, которую взимает кредитное учреждение при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.

Как говорится в пояснительной записке к документу, филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры кредитного учреждения. Поэтому переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются обычными внутренними переводами.

Установление различных комиссий за такие услуги в зависимости от местонахождения получателя «свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя».

Проект закона был разработан Федеральной антимонопольной службой совместно с Минфином и Центробанком.

Отменить банковский роуминг требовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Это позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре чиновник. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, говорил премьер.

По словам главы правительства, «банковский роуминг» касается практически каждого человека в России. Кредитные организации, говорил премьер, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за довольно стандартные процедуры без дополнительной финансовой нагрузки.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — говорил Медведев.

Изменения должны вступить в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования для приведения банками своих тарифов в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории РФ.

На данный момент закон не предполагает введение штрафов для банков, которые будут игнорировать новые нормы. Административную ответственность могут ввести, если кредитные учреждения будут нарушать новые требования.

«Банковский роуминг — это примерно такой же атавизм, как валютный контроль и многое другое в экономике, сложившееся исторически, но сегодня потерявшее смысл. Его отмена позволит физлицам экономить порядка 20 млрд рублей в год»,

— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Оптимизировать учет переводов внутри огромной банковской организации, отделения которой распределены по стране, — задача сложная, но выполнимая, учитывая качество связи с России.

Каждое подразделение обладает доступом в интернет, и вопрос лишь в IT-системе, которая должна уметь проводить клиринг всех операций клиентов и давать доступ к его результатам всем отделениям, отмечает он.

Плюс необходимо обучить сотрудников пользоваться такой системой. «Затраты на оптимизацию большой банковской структуры могут составить около 20-30 млрд рублей», — говорит эксперт.

Впрочем, как отмечали ранее аналитики, хотя банки, по-видимому, уберут комиссию за перевод, но взамен они могут установить другие скрытые платежи. Например, ввести абонентскую плату за обслуживание счета в зависимости от объема межрегиональных переводов. Это не запрещено делать действующим законодательством.

«Отмена так называемого «банковского роуминга», кроме того, что лишит некоторые кредитные организации конкурентного преимущества и создаст одинаковые условия для всех участников банковского сектора, но и приведет еще к одному эффекту. Наверняка, банки, которые раньше брали деньги за перевод (1-1,5% от суммы перевода), теперь, потеряв определенную статью дохода, заложат компенсацию этих средств в стоимость других продуктов. Это может быть рост комиссии или чуть более высокий процент по страховке», — соглашается Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.