Эксперимент расширен: самозанятым добавили 19 регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще в 19 регионах страны. Документ был опубликован на портале правовой информации.

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Так, с 1 января 2020 года новый налоговый режим будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года. Он был введен в четыре регионах. Это Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан.

В этих регионах россияне, которые занимаются пассажироперевозками, сдачей квартир в аренду, репетиторством, работают нянями и оказывают, например, юридические консультации, смогли легализоваться.

Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Как неоднократно обещали чиновники, эти ставки не изменятся.

Попасть в новую налоговую группу могут далеко не все предприниматели, даже если они и работают в регионах, где проходит эксперимент. Так, самозанятыми считаются лишь те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Кандидат не должен привлекать к своей деятельности наемных работников.

Нельзя стать самозанятыми и гражданам, торгующим подакцизными товарами, а также товарами, подлежащими обязательной маркировке — алкоголем, табачной продукцией, лекарствами.

«Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий»,

— заявлял министр финансов Антон Силуановна в ноябре на совещании у президента России Владимира Путина.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» специалисты совсем не склонны считать эксперимент успешным.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, рынок нелегальной занятости оценивается в 27 млн человек в нашей стране, так что за время действия эксперимента из тени вышло не более 1%.

Основная причина в том, что россияне не уверены, что ставки в размере 4—6% сохранятся, говорит он.

И основания для этого у них есть. Так, несмотря на небольшое количество зарегистрированных самозанятых, власти заявляют, что уже собираются несколько сузить число профессий, которые попадают под льготное налогообложение.

Также, как предупреждал Антон Силуанов, предприятия, которые для экономии нанимают вместо штатных сотрудников самозанятых, подпадут под проверки налоговиков в 2020 году.

«ФНС видит все предприятия, которые сегодня пытаются взять вместо штатных работников самозанятых. Мы договорились, что в течение этого года не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких работников», — сказал Силуанов.

Так что если налоговики выяснят, что самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, то налоговые органы будут начислять этому предприятию страховые взносы и подоходный налог.

Для многих наших граждан новый режим сегодня — это возможность отказаться от статуса ИП, который требует больше затрат и усилий в плане оформления документов, говорил «Газете.Ru» руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.