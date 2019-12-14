Период охлаждения: в пенсионной системе закрыли дыры

На опубликованный для широкого обсуждения в конце октября проект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) автору документа, Минфину, поступили предложения. Их высказали Минтруд, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и негосударственные пенсионные фонды — НПФы. О корректировках проекта новой накопительной пенсионной системы пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

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Согласно законопроекту, вступая в ГПП, граждане имеют право перевести все накопленные на их счету и временно замороженные средства в качестве первоначального взноса.

У россиян моложе 1967 года пенсия должна складываться из страховой и накопительной части. Страховая засчитывается в счет будущей пенсии напрямую. Изначально предполагалось, что накопительная часть должна «работать» на рынке, то есть вкладываться в финансовые инструменты. Однако с 2014 года она заморожена. И депутаты ежегодно продлевают мораторий на формирование накопительной части пенсии. На данный момент он продлен до 2022 года.

Согласно текущей версии законопроекта, с даты уплаты первого взноса в ГПП наступает период охлаждения. Он длится шесть месяцев. Во время него гражданин может отказаться от участия в системе. То есть за это время человек имеет право получить назад все ранее перечисленные в новую систему средства.

Таким образом, эта лазейка в новом законопроекте дает возможность получить на руки замороженные в 2014 году пенсионные накопления.

Но теперь эта схема замечена и будет ликвидирована. Перевести деньги из замороженной части в ГПП можно будет только после окончания периода охлаждения, сообщил Алексей Моисеев.

Такой выход из ситуации, по словам замминистра, предложили НПФы.

Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить работающим людям за счет личных взносов с зарплаты, которые они будут перечислять в НПФ, формировать дополнительную будущую пенсию.

Порядок участия в системе ГПП добровольный. Это является ключевым отличием от первоначальной идеи разработчиков новой пенсионной системы — Минфина и ЦБ.

В более раннем законопроекте предполагалось, что человек будет автоматически отчислять средства из зарплаты на будущую пенсию.

Реакция граждан на это решение была резко негативной.

Минфин также обещает гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств.

Если доходность размещения пенсионных резервов окажется отрицательной, НПФ будет обязан восполнить сумму убытка за счет собственных денег. На пенсионные средства участников ГПП будет распространена система гарантирования.

Так, если в результате тяжелого финансового положения у НПФ отзывается лицензия, то страховка АСВ будет покрывать всю сумму поступивших взносов.

В законопроекте сохранится возможность получить выплату из средств ГПП до момента выхода на пенсию — в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится правительством к социально значимым.

«Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП — это средства гражданина»,

— сказал Моисеев.

Минфин также рассматривает возможность ввести сумму минимального взноса в систему ГПП в размере 100 рублей, сообщил замминистра финансов.

«Чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю», — пояснил Моисеев.

В действующем законопроекте никакого ограничения минимальной суммы нет, размер отчислений может быть абсолютно любым, участник устанавливает его самостоятельно.