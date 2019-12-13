«Захотели экзотики»: как россияне скупают манго

Поставки манго в Россию увеличиваются с каждым годом. По данным Федеральной таможенной службы, которые проанализировала «Газета.Ru», с начала 2019 года по сентябрь было ввезено около 19,7 тыс. тонн (таможенный код манго «0804 50», в статистике ФТС считают общие данные по ввозу манго вместе с гуайявой и мангостаном — «Газета.Ru»).

Реклама

Для сравнения: в 2016 году Россия импортировала 6,1 тыс. тонн. В 2017 году уже 11,9 тыс. тонн. В 2018 году в страну поступило около 24,6 тыс. тонны.

Таким образом, с 2016-го поставки увеличились в четыре раза.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что импорт манго будет расти и дальше. Как заявил «Газете.Ru» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов, по итогам 2019 года объемы ввоза скорее всего превысит прошлогодние показатели.

Родиной мангового дерева считается Индия, эта же страна — крупнейший поставщик этого фрукта в мире. Ежегодно на ее территории выращивают миллионы тонн манго. В прошлом сельхозгоду (июнь-июль 2017-2018) было произведено 21,82 млн тонн.

По статистике ФТС, в Россию в основном манго привозят из Бразилии, Перу и Китая.

Так, на полки магазинов Бразилия поставляет сорта Kent, Keitt, Palmer, а также Tommy Atkins, из Перу привозят манго «Королевское», из Индии — сорт Alphonso. Это зеленые, зелено-красные плоды округлой или овальной формы с желтой мякотью. Они в среднем дешевле «классических» манго желтого цвета — те более вытянуты, с оранжевой мякотью внутри и поставляют их из Таиланда, Вьетнама.

Самыми сладкими считаются желтые манго, независимо от страны-поставщика.

Хитрая арифметика: как продают манго

Больше всего фрукт ввозят в крупные города: Москву, Санкт-Петербург, а также регионы, где есть платежеспособный спрос. Например, Подмосковье. Так, за прошлый год почти 60% всего российского импорта пришлось на Москву и Московскую область.

Людям все время нужно что-то новое, а манго — это экзотическое и относительно недорогое удовольствие для крупных городов, говорит Магомедов.

Рост популярности манго «Газете.Ru» подтвердили в торговых сетях «Магнит» и «Вкусвилл». Как сообщил изданию технолог сети магазинов «Вкусвилл» Сергей Ким, за три последних года рост продаж экзотического фрукта составил около 60-70%.

Торговые сети уже научились продавать манго, чтобы покупка казалась россиянам менее затратной.

Так, «желтые» сорта из Таиланда и Вьетнама дороже «зеленых» из Латинской Америки. Чтобы цена не отпугнула, торговые сети продают первые поштучно.

«Желтый» манго из Таиланда в «Ашане» будет стоить 266 руб. за штуку, в сети «Перекресток» обойдется в 309 руб., во «Вкусвилле» — в 345 руб., в «Азбуке Вкуса» — в 360 руб. В «Пятерочке» придумали другой способ. В магазине указывается стоимость за 100 гр — «символические» 29,90 руб. Однако продают манго не по граммам, а по штукам.

Но есть и возможность сэкономить. Те покупатели, которые хотят манго подешевле, обычно приобретают фрукт незрелым и твердым. Потом в тепле он добирает сахар и становится мягче и вкуснее. Торговые сети часто делают скидки на такой товар.

Поскольку манго обычно срывают раньше, чтобы он в пути не «забродил», то пролежать на полке магазина или дома фрукт может до 20 дней, отмечают эксперты.

Цены на манго за последние несколько лет не сильно изменились. Однако в 2014 году стоимость фрукта была в два раза ниже, до экономического кризиса можно было найти на отечественных прилавках манго дешевле 100 руб., рассказывает Магомедов.

«Четкой тенденции роста цены на манго [за последние три года. — «Газета.Ru»] не прослеживалось. Все зависит от урожайности. К примеру, в прошлом году манго из Египта было дешевле, так как урожайность была выше, чем в этом году. У манго урожайность цикличная», — напоминает в свою очередь Сергей Ким.

О сезонности говорит и директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Обычно весной средние оптовые расценки падают до 80 руб. за килограмм манго. Именно в это время в Россию активнее всего завозятся фрукты. Средние же оптовые расценки, по словам Глушкова, держатся в диапазоне 120-160 руб. за килограмм манго.

Мода на ЗОЖ, вьетнамские стрит-фуды и поездки в Таиланд

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты называют сразу несколько причин, почему манго в России стали популярными.

«В системе HoReCa (отели, рестораны и кафе — «Газета.Ru») этот продукт стал более распространен. Раньше в меню ресторанов манго был представлен не так широко», — указывает управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Например, за последний год в российских крупных городах произошел «бум» вьетнамских заведений. Число ресторанов этой кухни по итогам 2019-го выросло на 91% до 440 точек, рассказали ранее в сервисе 2ГИС после исследования в 16 крупнейших городах страны. Одна из самых популярных позиций в меню таких заведений — это манговые шейки.

Потом мода распространилась и на другие рестораны. Сейчас, чтобы купить смузи из экзотического фрукта, совсем не обязательно искать именно вьетнамский ресторан.

В самых разных кафе предлагают не только фреши из манго, но также соусы и заправки, каши с манго, йогурты, салаты, сушеные манго к чаю.

Свою роль сыграла и мода на здоровый образ жизни, поскольку многие диетологи начали рекомендовать фрукт в качестве фитнес-продукта,

добавляет Березнюк.

Популярным манго стал также и потому, что на полках магазинов его можно найти практически круглый год, говорят во «Вкусвилл».

Магомедов считает, что также распространению манго в России способствовали поездки россиян в азиатские страны. Продажи манго стали расти с 2010-х годов, тогда же россияне начали активнее летать в Таиланд на отдых и в целом путешествовать по Юго-Восточной Азии, поясняет эксперт.

Кстати, многие как тогда, так и сейчас, пытаются привозить фрукт и в Россию. И их можно понять. В Таиланде, Египте, на Филиппинах или в ОАЭ манго можно купить за 20-60 руб. за килограмм.

И плоды к нам приезжают не всегда лучшего качества. Летом этом года в коробках с манго из Израиля был найден вредитель — средиземноморская плодовая муха.

На российский рынок через транзитную зону — порт «Новороссийск» — не допустили 22 тонны зараженных фруктов.

Судя по сводкам Россельхознадзора, это не единственная проблемная партия. В июне 19 тонн манго неизвестного происхождения не пустили в Псковскую область. В фитосанитарном сертификате в качестве места происхождения фруктов была указана Республика Мали, а на маркировке — Перу.

Конфуз произошел и с манго из Бразилии, которые пришли транзитом из Литвы. В июле управление Россельхознадзора по Калининградской области не допустило 0,8 тонн манго из-за отсутствия фитосанитарного сертификата на часть подкарантинной продукции.

Однако вывести из теплых стран в большом объеме манго нельзя. Это будет незаконно. Допустимая норма для провоза в багаже экзотических фруктов составляет не более 5 кг. Для более тяжелого груза необходимо иметь фитосанитарный сертификат.