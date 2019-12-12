«Начался кризис»: экс-министр предрек дефолт на Украине

Украине грозит дефолт, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. В эфире телеканала NewsOne он предрек Киеву его уже «до 2023 года», если правительство продолжит нынешнюю финансовую политику.

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«Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно», — сказал экс-чиновник.

По его словам, заявления министра финансов Украины Оксаны Маркаровой о том, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ, неуместные.

«Да, возможно, нам удастся получить еще какие-то кредиты. Но никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может», — отметил бывший министр.

Он напомнил, что негативное сальдо торгового баланса Украины на этот год составляет около $11 млрд. Суслов подчеркнул, что ключевая проблема Украины — отсутствие «собственной базы развития производства».

8 декабря стало известно, что МВФ предоставит стране кредит на $5,5 млрд сроком на три года — об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.

«Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжаем реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», — пояснил Зеленский.

Стоит отметить, что одно из основных требований МВФ для продолжения кредитования Украины – проведение земельной реформы, о которой еще в начале августа сообщил Зеленский. Он объявил об этом, когда стало понятно, что его партия получает большинство в Раде. В начале сентября он призвал парламент отменить действующий мораторий до 1 декабря 2019 года на продажу сельскохозяйственных земель.

В Верховной раде вопрос этой реформы спровоцировал бурную дискуссию, поскольку некоторые фракции выступали против открытия рынка земли. Они опасались, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Леденящие душу прогнозы по поводу судьбы Украины уже неоднократно высказывались украинскими политиками из оппозиции. В июле глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть «к чертям собачьим» из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы «обмануть и ограбить» население.

В конце октября 2018 года депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд.

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо МВФ.

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович.

Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов. Парламентарий предлагал весьма радикальные «решения проблемы» — объявить в стране дефолт, чтобы «списать» долг в $117 млрд.

В мае 2019 года Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран Восточной Европы с точки зрения ВВП на душу населения.

Темпы роста украинской экономики остаются слишком низкими, чтобы догнать по этому показателю соседние европейские страны — Польшу, Румынию и Венгрию. Чтобы дотянуть до уровня благосостояния Польши, где ВВП на душу населения по паритету покупательской способности в три раза выше, Украине потребуется не менее 50 лет.

Уровень бедности на Украине в настоящее время выше докризисного. Главные проблемы украинской экономики — как раз незавершенные реформы, ведущие к низкой производительности, экспортной зависимости, небольшому количеству иностранных инвесторов и слабой интеграции в глобальный экономический процесс.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна — «андердог», серая лошадка мировой экономики.

«Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире», — подчеркнул он.