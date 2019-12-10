Нефтяной передел: как принц продает Saudi Aramco

Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39). Таким образом, капитализация компании составила порядка $1,88 трлн. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Глава компании Dalma Capital Management Захари Чефаратти, приобретавший акции через три фонда, в комментарии агентству Bloomberg выразил надежду, что в ближайшие дни ценные бумаги еще вырастут в цене, благодаря чему капитализация увеличится до $2 трлн.

Saudi Aramco — гигант в нефтяном бизнесе, который добывает 10% нефти в мире. В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере $111 млрд. Она оказалась почти в два раза больше, чем у Apple, и во много раз превысила доход главных конкурентов компании, таких как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. В начале декабре Saudi Aramco провела первичное размещение акций — IPO. Оно стало самым крупным в истории — удалось привлечь $25,6 млрд.

До проведения IPO SA рекорд первичного размещения акций принадлежал интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd из Китая.

Прошедшее в 2014 году IPO принесло ей $25 млрд.

Впервые о своих планах выйти на рынок Saudi Aramco рассказала пять лет назад. Саудовская Аравия рассматривало IPO компании как ключевой этап диверсификации экономики королевства, в том числе для снижения зависимости от экспорта нефти. Доходы от размещения пойдут в Фонд национального благосостояния и будут использованы для проведения реформ.

Окончательное решение о начале торгов принимал принц Саудовской Аравии — Мухаммед бин Салман.

При этом первичное размещение акций Saudi Aramco на бирже неоднократно откладывалось, подчеркивает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Время для размещения акций нефтяного гиганта тщательно выбиралось.

Высказывались даже предположения, что саудиты пытались спровоцировать нефтяной кризис, чтобы трейдеры испугались и цены на сырье подскочили, говорит он. Сначала было два инцидента с танкерами в Ормузском проливе — сообщалось, что их кто-то атаковал, но в итоге они даже не пострадали. Потом была зафиксирована атака дронов. По инциденту также поступала противоречивая информация. Сначала высказывались предположения, что беспилотники атаковали нефтяное месторождение, потом — что перерабатывающие заводы, затем — что пострадала система подготовки нефти. При этом объемы экспорта саудовской нефти не снижались, подчеркивает он.

По словам эксперта Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, рост курса акций нефтяного гиганта Saudi Aramco логичен, учитывая условия, в которых проводится размещение бумаг компании.

Для продажи акций была выбрана биржа Саудовской Аравии Tadawul, где процесс можно максимально контролировать.

«Наследный принц Саудовской Аравии хотел добиться капитализации компании в $2 трлн. После сегодняшнего роста акций осталось всего 6,3%, и цель будет достигнута. По крайней мере до тех пор, пока акции не начнут торговаться на западных площадках, где возможны спекулятивные атаки и альтернативные мнения инвесторов», — отмечает аналитик.

По мнению Игоря Галактионова, эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер», нынешняя оценка нефтяного гиганта выглядит завышенной.

«Сильное увеличение цены в первый день торгов может объясняться низким объемом предложения при повышенном спросе со стороны инвесторов, которым не удалось поучаствовать в IPO. Краткосрочно растущая динамика может продолжиться, однако в дальнейшем ожидаем коррекцию», — поясняет он.

Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка», предупреждает, что Ирак и Нигерия вряд ли будут дисциплинированно выполнять условия сделки ОПЕК+. Это может подтолкнуть другие страны нарастить добычу нефти выше, чем согласовано, что приведет к снижению стоимости сырья.

В планах Saudi Aramco также листинг на азиатских площадках, где отношение инвесторов будет иным, чем на «домашней» площадке Tadawul, резюмирует специалист.