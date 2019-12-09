«Нет альтернатив»: россияне покорно заплатят новый налог в Турции

В Турции все-таки ввели налог на проживание туристов в отелях. Соответствующий указ опубликовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Текст распоряжения доступен на государственном портале Resmi Gazetе.

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С 1 апреля и до конца 2020 года налог будет взиматься в размере 1%. В 2021 году он будет повышен уже до 2%.

Сбор будут платить постояльцы отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт и бутик-отелей. Оформляться налог для гостей будет отдельным документом.

Освобождены от него будут только государственные учреждения и общежития.

О том, что в стране обсуждается введение сбора со всех гостей старше 12 лет, стало известно еще осенью.

Парламент Турции принял законопроект в середине ноября. Первоначально ставка налога обсуждалась от 1 до 6% от стоимости номеров.

Турецким отельерам эта идея не понравилась и они начали протестовать. Владельцы гостиниц беспокоились, что введение сбора может отпугнуть иностранных путешественников и снизить их доходы.

Новый налог нельзя вводить сейчас, когда отрасль еще не оправилась от последствий резкого снижения зарубежного турпотока в 2015-2016 годах из-за разрыва отношений с Россией и терактов, утверждали они.

Но их доводы не нашли поддержки.

Новый налог в отношении туристов на проживание в отелях может привести к снижению темпов роста турпотока россиян. Об этом заявил «Газете.Ru» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, в частности, турпоток может упасть на 1-2%. Именно столько россиян могут отказаться от поездок из-за сбора.

В дальнейшем все будет зависеть от ситуации на рынке.

Пока что у Анталии нет явных альтернатив. Россияне все равно будут ездить на пляжный отдых в Турцию, несмотря на введение нового налога и повышение стоимости путевок на 10-15% в этом году, резюмирует Барзыкин.

Однако в дальнейшем «вхождение на рынок других игроков, того же Египта, иные обстоятельства будут влиять на аппетиты тех, кто пытается повысить цену», — считает он.

Турция — популярное среди россиян направление. В 2018 году ее посетили 5,9 млн российских туристов. По итогам 2019 года, несмотря на рост цен, ожидается, что поток вырастет до 6,5 млн наших сограждан.

«Мы еще не знаем цифры по этому году, но можно однозначно предположить, что это будет более 6 млн туристов из России. Это абсолютный рекорд», — говорил ранее в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Больше всего туристов привлекает в Турции формат «все включено». Это значит, что, заплатив за тур, россияне больше ни за что не платят. То есть, купив путевку, можно неограниченно пользоваться услугами отеля и при желании больше ни на что не тратить.

В этом году эксперты надеялись на то, что откроют курорты Египта, закрытые в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда на его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. После катастрофы другие страны вслед за Россией также приостановили полеты. В 2018-м года были возобновлены полёты из Москвы в Каир.

Однако, вопреки надеждам, к Новому году чартерные полеты на курорты Египта так и не начались. Авиасообщение России с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады решено пока не возобновлять. Об этом сообщил в ноябре «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Вопрос снова поднимут в 2020 году, но сейчас египетские аэропорты не соответствуют стандартам безопасности, установленным в России. К такому выводу пришли российские инспекторы, посетившие воздушные гавани Египта.

Впрочем, даже с открытием прямых полетов в Шарм-эль-Шейх поток туристов в Турцию сильно не снизится, говорили ранее эксперты.

Египет — «осенне-весеннее направление», и летом там очень жаркая погода, поэтому Анталия все равно будет вне конкуренции.

«Спрос на туры в Турцию у клиентов туроператора на сезон 2020 года по раннему бронированию уже превышает прошлогодние показатели на 14%. В настоящий момент цены на размещение рассчитаны для более чем 400 отелей страны», — рассказали «Газете.Ru» в компании TEZ TOUR.