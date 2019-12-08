«Маркер доверия»: Украина договорилась с МВФ о кредите

Международный валютный фонд предоставит Украине трехлетний кредит на четыре миллиарда специальных прав заимствования (SDR) (около $5,5 млрд) в рамках новой программы сотрудничества – сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом стало известно после телефонного разговора украинского лидера с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Главным фактором, способствующим углублению работы фонда с Киевом, стали проведенные правительством премьер-министра Алексея Гончарука реформы.

В ходе беседы стороны достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества. Целями этой программы являются ускорение экономического роста, борьба с коррупцией и рост благосостояния каждого отдельного гражданина Украины.

«Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжаем реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», — пояснил Зеленский.

Глава украинского кабмина со своей стороны подчеркнул, что деньги, которые в последнее время сумел привлечь Киев из-за рубежа, стали значительно дешевле, это он объяснил повысившимся уровнем доверия к украинской власти.

«Символично, что Staff Level Agreement по новой программе поддержки МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране.

А значит, для нас будут дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты», — сказал Гончарук.

Стоит отметить, что одно из основных требований МВФ для продолжения кредитования Украины – проведение земельной реформы, о которой еще в начале августа сообщил Зеленский. Он объявил об этом, когда стало понятно, что его партия получает большинство в Раде. В начале сентября он призвал парламент отменить действующий мораторий до 1 декабря 2019 года на продажу сельскохозяйственных земель.

В парламенте предыдущего созыва не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу, поскольку некоторые фракции выступали против открытия рынка земли. Они опасались, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Депутат Верховной рады Михаил Добкин выразил уверенность, что открытие рынка земли на Украине приведет к тому, что иностранцы «все скупят», хотя на самом деле этот документ должен защищать права украинских граждан. В эфире телеканала NewsOne он рассказал, что после этого страну примут в НАТО, но высказался об этом без особого восторга.

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — заявил депутат.

Он обратил внимание, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии в свое время привело к снижению там промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что это решение Рады по принятию закона «продало Украину на глазах у всей страны». В то же время глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко незадолго до голосования по законопроекту сказала, что, если его примут, то это будет одна из главных трагедий в истории государства.

«Дорогие коллеги, я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю как одна из самых трагических недель <...>. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад», — обратилась она к депутатам, отметив, что из-за отмены моратория на продажу земель, Украина может потерять 72% территорий, которая будет «распродана с молотка».

При этом, украинский кабмин признал устаревшими предельные тарифы на отопление и горячую воду в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Украины. До этого с просьбой отменить предельные тарифы обратилась к премьер-министру страны Ассоциация городов Украины.

Как подчеркивает ведомство, введение предельных тарифов на отопление и горячую воду также противоречит требованиям МВФ. В кабмине заявили, что отмена постановления обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона, а также сделает невозможным отключение газа в украинских городах из-за экономически необоснованных ставок тарифов.