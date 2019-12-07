«Ничего не просим»: Лукашенко назвал цены на газ и нефть

Дешевые газ и нефть не нужны Белоруссии при интеграции с Россией. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в субботу в Сочи на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель», — сказал Лукашенко.

Главное, по его словам, чтобы были равные условия для бизнеса в России и Белоруссии. «Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — уточнил белорусский глава.

В противном случае, отметил Лукашенко, создать основу отношений в рамках Союзного государства у двух государств не получится.

«Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо»,— отметил Лукашенко, имея в виду равные условия для граждан и бизнеса в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Уровень интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается в активной фазе с конца прошлого года. Хотя сам договор был подписан еще в декабре 1999 года, то есть двадцать лет назад. В 2000-м договор вступил в силу.

Документ о Союзном государстве предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, гуманитарного и культурного пространства двух государств. Но за 20 лет стороны, по единодушному мнению экспертов, не сильно продвинулись по пути интеграции. Препятствия имеются как по линии политики, так и экономики.

Эмоций больше, чем реальных дел

Впрочем, Москва и Минск во время публичных мероприятий пытаются завуалировать существующие проблемы.

Накануне встречи президентов двух стран в Сочи председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал понять, что Союзное государство практически состоялось, по крайней мере, на уровне экономик двух стран.

«У нас есть Союзное государство — это большая ценность. Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то высказываем, особенно на эмоциональном порыве это происходит. Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий», — заявил премьер 5 декабря, в интервью российским телеканалам.

По словам премьера, любая интеграция уменьшит суверенитет двух стран, но не несет угрозы его полной утраты. Минску не нужно бояться роста зависимости от России, подчеркнул Медведев.

По словам российского премьера, у России c Белоруссией $35 млрд торгового оборота. Это и означает высокий уровень интеграции. Медведев отметил, что этим фактом нужно дорожить и делать все, чтобы экономические связи сохранились. Нужно лишь найти «развязки» по всем проблемным вопросам.

А проблем накопилось не мало. При этом проблема с ценообразованием на нефть и газ, вопреки нынешнему заявлению Лукашенко, уж точно не являются единственным препятствием для создания Союзного государства.

Например, союзный бюджет России и Белоруссии не может вернуть от бизнеса 2,6 млрд рублей — долги по кредитам совместных предприятий. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее предлагал списать эти долги, как безнадежные. Иначе они могут вырасти до 10 млрд.

Мало того, уже не существует тех российско-белорусских компаний, которые брали кредиты, спросить по сути не с кого.

Речь идет о кредитах, взятых из средств Союзного государства в 1998 и 2002 годах. Между тем, долг 2,6 млрд рублей — это почти половина всей доходной части бюджета Союзного государства, утвержденного на следующий год. Бюджет-2020 составляет 5,5 млрд рублей.

Это лишь один пример того, насколько «эффективна» интеграция в рамках Союзного государства.

Сейчас Москва и Минск готовят для реализации 31 «дорожную карту», которые усилят интеграцию двух стран. Планируется подготовить 700 нормативно-правовых актов, которые должны обеспечить формирование единого рынка.

В Минске между тем прошла акция протеста. В руках у митингующих были плакаты с лозунгами против интеграции на русском и белорусском языках, они требуют сохранения независимости и отставки Лукашенко.