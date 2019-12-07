«Не будет ничего»: Медведев дал Украине последний шанс

Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил, что решить газовый спор между Россией и Украиной не получится. Премьер выдвинул условие: прекращение со стороны украинских партнеров исполнение требований по судебным выплатам.

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«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать, а вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям», — сказал Медведев в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

«Ну не будет тогда ничего», — добавил Медведев.

Хочет того или нет Украина, но необходимо прийти «нулевому варианту», считает Медведев. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», — заключил премьер.

Напомним, «Нафтогаз» рассчитывает получить от России, как минимум, $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа.

Что касается России, то она готова работать по европейскому законодательству, однако необходимо прийти к соглашению по ключевым пунктам газового контракта, уточнил премьер. «И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию», — отметил он.

Стокгольмский арбитраж всему голова

Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года. Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый, например, сроком на год, но при условии обнуления судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража.

Украинская компания с этим требованием не согласна. Тем более, что судебные иски против российских партнеров украинцы выигрывают.

Ранее 6 декабря глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев рассказал о подробностях взыскания долгов с «Газпрома» по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. Киев «уже получил» от РФ почти половину суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года судебными властями Швеции.

Как уточнил Коболев, речь идет о сумме в $2,1 млрд. «Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — похвалился глава «Нафтогаза».

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что работает над взысканием оставшейся суммы.

По расчетам «Нафтогаза», с учетом процентов Украина должна получить еще около $3 млрд. А если российский «Газпром» оставшуюся сумму не вернет, то Киев намерен арестовать и продать часть европейских активов российской компании после решения местных судов.

Фактически российская компания не переводила деньги, они были засчитаны по взаимозачету. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Взысканием считать это нельзя, потому что, грубо говоря, деньги со счетов «Газпрома» на счета «Нафтогаза» не передавались. «Газпром» никакие деньги «Нафтогазу» не передал. Та сумма, о которой идет речь, это сумма взаимозачета», — объяснил Юшков.

Ранее апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину. Напомним, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу «Газпрома» на решение арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.

РФ ранее оспаривала в суде два решения Стокгольмского арбитража. Первое из них касалось отмены требования принципа «бери или плати». «Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину. После рассмотрения дела арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку.

Но арбитражный суд снизил годовой объем закупок по контракту с 52 до 5 млрд кубометров, признав законным принцип «бери или плати» лишь на закупку 80% этого объема. Такое решение «Газпром» назвал «неприемлемым».

Полноценные отношения не получаются

Вторая претензия российской госкорпорации касалась обязательств «Газпрома» по транзиту газа. В феврале 2018 года арбитры частично удовлетворили требования «Нафтогаза» и постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Именно по этому долгу сейчас начала платить Россия.

Но в «Газпроме» неоднократно заявляли, что готовы выплатить Киеву не более $2,6 млрд, поскольку «Нафтогаз» сам должен Москве около $2 млрд по решению все того же Стокгольмского арбитража.

Ранее президент России Владимир Путин также назвал абсурдными претензии «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» по транзиту газа. По его мнению, «полноценные рабочие отношения двух сторон возможны только после обнуления судебных претензий». В субботу премьер Медведев повторил это требование к «Нафтогазу».

Украина тем временем продолжает подавать в судебные инстанции новые иски. Последний из них датирован ноябрем. Тогда Киев попросил Стокгольмский арбитраж обязать «Газпром» выплатить $11,8 млрд в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Речь шла о периоде с 13 марта 2018 по 31 декабря 2019 года.

Всего по оценкам «Нафтогаза», российская сторона должна выплатить Киеву по газовым спорам почти $22 млрд.

Вопреки затянувшемуся спору в «Нафтогазе» надеются все же заключить новый контракт с Россией до конца этого года. Исполнительный директор компании Юрий Витренко заявлял, что соглашение должно быть подписано не позднее 13 декабря.