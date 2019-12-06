Суды проиграны: «Газпром» заплатил Украине

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев рассказал о подробностях взыскания долгов с «Газпрома» по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. По его словам, Киев уже получил от российской стороны почти половину суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года судебными властями Швеции.

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Кодолев уточнил, что речь идет о сумме в $2,1 млрд.» Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — добавил президент «Нафтогаза».

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что в настоящее время работает над взысканием оставшейся суммы.

По расчетам «Нафтогаза», Россия с учетом процентов должна выплатить Украине еще около $3 млрд.

При этом, если «Газпром» оставшуюся сумму не вернет, то Киев намерен продать часть активов российской компании после решения местных судов.

На сделку с «Нафтогазом» Москва была вынуждена пойти после того, как апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину. В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу «Газпрома» на решение арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.

Российская сторона оспаривала в суде два решения Стокгольмского арбитража. Первое из них касалось отмены требования принципа «бери или плати». «Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину. После рассмотрения дела арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку. Однако суд снизил годовой объем закупок по контракту с 52 до 5 млрд кубометров и оставил принцип «бери или плати» лишь при закупке 80% этого объема. Такое решение «Газпром» расценил как «неприемлемое».

Вторая же претензия российской корпорации касалась обязательств «Газпрома» по транзиту газа. Арбитры еще в феврале 2018 года частично удовлетворили требования «Нафтогаза» и постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Именно по этому долгу сейчас начала платить Россия. При этом в «Газпроме» неоднократно заявляли, что готовы выплатить Киеву не более $2,6 млрд, поскольку «Нафтогаз» сам должен Москве около $2 млрд по решению того же Стокгольмского арбитража.

Газовые страсти

Текущий десятилетний контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря этого года. Стороны провели уже несколько раундов переговоров, но пока обновленное соглашение так и не было подписано.

Москва настаивает, что новые договоренности могут быть достигнуты только при условии двустороннего отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств. Так, президент России Владимир Путин назвал абсурдными претензии «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» по транзиту газа. По его мнению, «полноценные рабочие отношения двух сторон возможны только после обнуления судебных претензий и подписания контрактов на транзит и поставку газа».

Украина же эти условия считает неприемлемыми и продолжает подавать на российского партнера очередные иски. Последний из них датирован ноябрем этого года. Тогда Киев попросил Стокгольмский арбитраж обязать «Газпром» выплатить $11,8 млрд в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Речь шла о периоде с 13 марта 2018 по 31 декабря 2019 года.

Всего же, по оценкам «Нафтогаза», российская сторона должна выплатить Киеву по газовым спорам почти $22 млрд

Несмотря на сложности в переговорном процессе, в «Нафтогазе» надеются все же заключить контакт с Россией до конца года. Так, исполнительный директор компании Юрий Витренко заявлял, что соглашение должно быть подписано не позднее 13 декабря.

«Это уже своего рода чрезвычайная процедура. Потому что по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, вы должны это сделать заранее. Регулятор и оператор уже отодвигают крайние сроки как можно дальше, чтобы сделать возможным долгосрочное резервирование, однако по украинским законам они не могут отодвигать их дальше», — объяснял Витренко журналистам в Берлине.

Но пока процесс переговоров явно буксует, признают аналитики. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, стороны могут и не успеть подписать соглашение до конца года. «В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и ждать возможности договориться с Россией о возобновлении транзита», — указывал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».