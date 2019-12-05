Около нуля: Медведев рассказал о доходах россиян

Реальные доходы россиян в этом году вырастут. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы во время встречи с представителями телеканалов.

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«Но плюс очень незначительный, может быть 0,2–0,3%», — сообщил глава правительства.

По словам Медведева, важно, чтобы жители России понимали, что их доходы стабильны или растут.

«Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства.

И, естественно, с этим необходимо что-то делать», — заявил глава правительства.

До этого президент России Владимир Путин называл весьма «скромными» успехи правительства в повышении реальных доходов населения.

«Располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства ,и результаты здесь, конечно, пока скромные», — говорил Путин.

Реальные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян по сути падают с 2014 года. По данным Росстата, в 2014 году они сократились на 0,7%, в 2015 — на 3,2%, в 2016-м году — на 5,8%, в 2017-м году —на 1,7%.

Небольшой рост был зафиксирован только в 2018 году — +0,2%. Но это было связано с тем, что Росстат перешел на другую методику. Статистическое ведомство увеличило число источников данных.

Так, в оценку доходов населения по статье «Оплата труда наемных работников» были добавлены показатели оплаты труда не оформленных сотрудников, наемных работников у физлиц и ИП, иностранных сотрудников.

Если бы Росстат не изменил методику, то в 2018 году было бы зафиксировано падение доходов на 0,1%.

В 2019 году за первое полугодие показатель снизился на 1,3%. Это произошло, несмотря на позитивную динамику по заработным платам, — рост на 1,8%, а также пенсий на 0,8%.

В октябре Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении.

«Основная причина — опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Но эксперты отнеслись к этим данным с недоверием. Экономисты утверждали, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.

Ранее сделанные прогнозы чиновников ничего хорошего россиянам не сулили. Все они говорили о том, что рост будет около нуля.

Увеличение реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, указывали в Минфине. В ведомстве поясняли, что динамика роста доходов населения остается негативной в том числе из-за увеличения обязательных платежей, в частности, выплат процентов по кредитам.

По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, рост реальных доходов составит по итогам года на 0,1%, зарплаты — на 1,5%.

Счетная палата ранее выражала сомнение, что показатель в 2019 году выйдет в плюс .

Впрочем, по словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, прогноз Медведева о незначительном росте доходов все-таки может сбыться. В четвертом квартале, как правило, выплачиваются годовые бонусы и премии. Поэтому доходы домохозяйств растут.

«Но главной причиной роста благосостояния населения является, скорее всего, изменение в методиках Росстата, а не улучшение финансового положения россиян. Фактически оснований для роста реальных доходов населения сейчас по-прежнему нет», — говорит он.

Между тем, по данным Счетной палаты, не удастся выполнить и другое поручение — снизить бедность. Эта цель упомянута в президентском указе от 7 мая 2018 года. Снизить долю бедных к 2024 году планируется до почти шестипроцентного уровня.

В России мерилом бедности является прожиточный минимум. То есть бедный в стране тот, кто получает меньше этой суммы.

Величина прожиточного минимума в целом по России за третий квартал 2019 года составляет на душу населения 11 012 руб., для трудоспособного населения — 11 942 руб., для пенсионеров — 9 090 руб., для детей — 10 838 руб.

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилась на 0,3 п. п. по сравнению с 2017 годом и составила 12,9% (18,9 миллиона человек). В 2019 году показатель, наоборот, начал расти. В первом квартале этого года число бедных увеличилось на 0,5 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 20,9 млн человек. В итоге уровень бедности вырос до 14,3%.