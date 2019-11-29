Новый поворот: в Дании подали жалобу на «Северный поток – 2»

Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего строить газопровод «Северный поток — 2» в территориальных водах страны. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен.

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По ее словам, жалоба поступила в установленные для апелляции сроки — до 27 ноября. Однако кто ее подал, она не уточнила.

Жалоба обычно не приостанавливает решение по делу, пояснила она. В среднем, по ее словам, совет принимает решение в течение 17 месяцев.

О намерении обжаловать разрешение на строительство «Северного потока — 2» заявлял ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Киев мог бы оспорить решение DEA с точки зрения экологии, утверждал он.

Однако компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2» (100% дочка «Газпрома»), заявляла, что DEA основывалось на тщательной оценке воздействия проекта на окружающую среду.

Разрешение Копенгагена на прокладку газопровода «Северный поток — 2» вступило в силу 28 ноября. Так что в ближайшее время Россия может начать строительство участка в датских территориальных водах Балтийского моря. Мощность проекта оценивается в 55 млрд кубометров в год. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Сам газопровод построен уже на 87%.

Проект затрагивает юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

С разрешением на его прокладку затянула только Дания. Заявки на рассмотрение маршрута «Северного потока — 2» Копенгаген с завидной регулярностью получал с апреля 2017 года. Однако раз за разом он их отклонял.

В итоге решение о строительстве датского участка было принято совсем недавно, только в октябре 2019 года.

По словам Артема Деева, руководитель аналитического департамента AMarkets, в данным случае не важно, кто подал апелляцию. Это вполне мог быть и официальный Киев, учитывая, что запуск второго «Потока» снижает необходимость России в транзите через Украину.

«Цель этих апелляций – максимально задержать сроки строительства и оказать давление на «Газпром», чтобы он пошел на уступки Украине по заключению долгосрочного договора по транзиту газа — и подписал его не на короткий срок, а на 10 лет. Москва же не хочет заключать долгосрочный контракт. Россия намерена диверсифицировать поставки газа в Европу: часть газа поставлять через «Северный поток», часть (меньшую) через территорию Украины», — поясняет Артем Деев.

Жалоба на проект не станет аргументом, чтобы отменить решение DEA по выданному разрешению, подчеркивает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Также непонятно, почему о ней стало известно только сейчас, отмечает он.

Поскольку возражения принимаются только до 27 ноября, значит, она была подана раньше, но о ней по какой-то причине молчали. При этом ссылки на возможные проблемы с экологией делают шансы на ее одобрение крайне низкими, добавляет он. Даже Дания не смогла в итоге задержать согласование заявки по этой причине.

«Оператор «Северного потока — 2» официально уже мог начать прокладывать трубы на участке в водах Дании, говорит Жарский.

Однако это не значит, что у «Северного потока --2» в дальнейшем не будет проблем, поясняют эксперты. Так, в последнее время даже официальные лица говорят о том, что газ по проекту пустят не в конце этого года, а в середине 2020-го.

На судьбу потока может еще повлиять газовая директива Европейского союза, принятая в мае.

Теперь на газопроводы третьих стран, которые проходят через территорию членов ЕС, распространяются те же правила, которые действуют для внутренних газопроводов.

Так, одна компания не может одновременно быть владельцем трубы и поставщиком газа. Кроме того, 50% мощностей газопровода должны быть отданы на прокачку газа независимому поставщику.

В этом месяце бундестаг принял законопроект, который позволяет «Северному потоку — 2» обойти ограничения ЕС. То есть для проекта директива не будет распространяться на отрезок в 12 морских миль в территориальных водах Германии.

Это позволит «Газпрому» действовать с сухопутной частью проекта, которая проходит по территории Германии, без каких-либо ограничений.

Но в Еврокомиссии решение бундестага еще могут обжаловать, говорил ранее в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, для того, чтобы использовать трубу «Северного потока — 2» на полную мощность, по европейским правилам и нормам может потребоваться выделить немецкий участок под отдельную компанию.