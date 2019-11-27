Довела Америка: китайский промышленный гигант на грани краха

Крупная китайская госкорпорация Tewoo Group в декабре может допустить дефолт по своим долларовым облигациям и оказаться не в состоянии выполнять обязательства перед инвесторами. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Китайский промышленный гигант Tewoo находился в 2018 году на 132 месте в списке Fortune Global 500. Его выручка достигала $66,6 млрд, прибыль — $122 млн.

Чтобы справиться с проблемами, Tewoo предложила инвесторам план реструктуризации долга, который не выгоден держателям облигаций. В итоге они могут потерять 64% от ранее вложенных денег.

Проблемы госпокорпорации – следствие торговой войны с США и замедления роста экономики Китая.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что страна пока что искусно маскирует свои проблемы, но замедление экономики очевидно.

Китайская экономика уже не так динамично развивается, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В частности, о замедлении свидетельствует официальная статистика.

Так, прибыль промышленных предприятий Китая в октябре упала на 9,9% в годовом выражении и составила 427,56 млрд юаней ($60,74 млрд), свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. Это худший результат с января-февраля.

В сентябре прибыль промпредприятий снизилась на 5,3%.

Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП. По итогам третьего квартала он составил всего 6%. Это самый слабый квартальный темп за 27 лет. Рост ВВП в первом квартале составил 6,4%, во втором — 6,2%.

В прошлом году китайская экономика увеличилась на 6,6%.

Экономические проблемы Пекина могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Качество статистики в Поднебесной оставляет желать лучшего, поясняет Покатович.

В частности, статистика основывается на данных местных (региональных) властей, у которых есть прямой умысел, чтобы искажать информацию.

Также данные могут корректироваться в Нацбюро статистики Китая для построения национальных оценок, например, тех же темпов роста ВВП, добавляет Покатович.

По некоторым оценкам, из-за таких манипуляций рост экономики может оказаться ниже реального на 1-2%.

Есть вероятность, что примерно так же могут относиться к статистике и китайские компании, составляя финансовую отчетность, говорит аналитик.

Предыдущая модель роста экономики Китая основывалась на экстенсивных инвестициях в основной капитал. Сейчас такие инвестиции не нужны, говорит руководитель проектов «Эксперт РА» Вита Спивак.

Поэтому Пекин ищет, как перейти на более эффективную модель роста, основанную на внутреннем спросе. Однако пока не может найти.

Как говорит Спивак, проблемы китайской экономики заключаются в том числе в высоком корпоративном долге, а также в просроченных, неработающих кредитах (non-performing loans) банковского сектора.

Возможный дефолт Tewoo может подтолкнуть Китай к тому, чтобы поддерживать свои компании с помощью налоговых преференций, а также заставить Пекин еще больше смягчать монетарную политику, предполагает Покатович.

Поднебесная уже и так активно идет на эти шаги.

Так, в начале ноября Народный банк Китая принял решение впервые за три года снизить ключевую процентную ставку. Она оставалась неизменной с 2015 года.

В результате процентная ставка по однолетним среднесрочным кредитным займам (MLF) была уменьшена с 3,3% до 3,25%.

До этого Банк Китая понизил нормы резервирования для коммерческих банков и позволил юаню снижаться против доллара США.

Если дефолт Tewoo Group все же будет допущен, то для рынка это будет означать, что у Китая остается все меньше возможностей, чтобы исправить ошибки своих компаний.

И выход тут один - идти на компромисс с США, пытаясь активнее договориться о прекращении торговой войны.

Между тем через две недели США могут ввести в действие новые пакет пошлин против китайских товаров – это произойдет в том случае, если промежуточное соглашение по вопросам экономики снова не будет подписано.

В списке товаров, которые будут обложены пошлинами, — сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и даже отдельные предметы одежды и обуви.

Так что вполне возможно, что в итоге новых переговоров между двумя странами Пекин будет активно идти на уступки. А именно, закупит большее количество американской сельскохозяйственной продукции и будет принимать постепенные меры по открытию своего рынка для товаров из США, полагает Вита Спивак.