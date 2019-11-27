Спор на миллиарды: «Газпром» проиграл Украине

В среду, 27 ноября, апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину.

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Суд отказался удовлетворить жалобу «Газпрома» на решение арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд, сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

«В арбитражном разбирательстве, касающемся договора поставки были претензии по оплате и требования признания недействительными или замены некоторых договорных положений. Апелляционный суд не вынес решения в пользу «Газпрома» по этим вопросам»,

— говорится в сообщении.

«Газпром» оспаривал в суде два решения Стокгольмского арбитража. Первое из них касалось отмены требования принципа «бери или плати». «Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину. После рассмотрения дела арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку. Однако суд снизил годовой объем закупок по контракту с 52 до 5 млрд кубометров и оставил принцип «бери или плати» лишь при закупке 80% этого объема. Такое решение «Газпром» расценил как «неприемлемое».

Вторая же претензия российской корпорации касалась обязательств «Газпрома» по транзиту газа. Арбитры еще в феврале 2018 года частично удовлетворили требования «Нафтогаза» и постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. После нескольких раундов переговоров, российская компания осталась должна Киеву примерно $2,6 млрд и проценты.

Ожидаемо, киевские власти горячо приветствовали решение шведского суда. «Полная победа! Украина снова побеждает!», — написал в своих соцсетях исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Редакция «Газеты.Ru» отправила в пресс-службу «Газпрома» запрос с просьбой о комментарии.

Цейтнота в переговорах

Несмотря на судебные споры, Москва и Киев продолжают обмениваться предложениями для заключения нового или продолжения действующего контракта по транзиту российского газа в страны Евросоюза через Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по заключению газового контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» идет, но времени остается очень мало.

«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения.

Мы в цейтноте. Времени мало. «Нафтогаз» после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается»,

— заявил Песков, отказавшись раскрывать детали переговоров.

О трудностях перехода Украины на европейское законодательство заявлял и глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, смена акцентов в правовом поле создает ряд технических сложностей, мешающих подписанию соглашения о транзите. «На Украине до сих пор не была проведена сертификация независимого газотранспортного оператора, который должен быть создан в соответствии с новыми правилами», — указал Миллер.

Закон о выделении украинской газотранспортной системе (ГТС) киевские власти подписали еще 31 октября. Он разработан для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества.

В соответствии с документом, газотранспортная структура страны должна отвечать требованиям Еврокомиссии. Так, представители комиссии неоднократно заявляли, что энергетические и нефтегазовые компании Украины обязаны провести так называемый «анбандлинг». Эта процедура предполагает разделение цепочки добычи, поставки, хранения и распространения энергоресурсов. Иными словами, «Нафтогаз» должен создать как минимум еще одну компанию, которая будет заниматься либо добычей и хранением газа, либо дальнейшей транспортировкой энергоресурса.

Но процесс перехода пока буксует указывают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, на проведение всех необходимых изменений украинским властям может потребоваться до полугода, в то время как действующие контракты России и Украины на транзит и поставку энергетического сырья заканчиваются в конце текущего года. «В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и ждать возможности договориться с Россией о возобновлении транзита», — указывал эксперт.

Текущий договор на транзит газа истекает 31 декабря текущего года. Несмотря на сложности в переговорном процессе,

в «Нафтогазе» надеются заключить контакт уже в декабре. Так, исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, соглашение должно быть подписано не позднее 13 декабря.

«Это уже своего рода чрезвычайная процедура. Потому что по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, вы должны это сделать заранее». «Регулятор и оператор уже отодвигают крайние сроки как можно дальше, чтобы сделать возможным долгосрочное резервирование, однако по украинским законам они не могут отодвигать их дальше», - сказал Витренко журналистам в Берлине.