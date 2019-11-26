Вытащить из ямы: бедных могут освободить от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение освободить малоимущих людей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-24».

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«Я знаю, что сейчас активно обсуждается и в СМИ, и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока», — сказала Матвиенко.

Запустил дискуссию о возможной отмене НДФЛ для бедных глава группы ВТБ Андрей Костин. Он выдвинул эту идею в начале сентября на Московском финансовом форуме.

«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — это снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — сообщил Костин.

По его словам, существующий сегодня профицит бюджета позволяет «очень точечно» смягчать налоговую политику.

По мнению банкира, для физических лиц можно установить размер минимального дохода, который не будет облагаться налогом, «то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами». Он отмечал, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ.

Но реакция на предложение Костина ведомственных чиновников, отвечающих за состояние бюджета и экономику страны, стала поступать только недавно.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов высказался осторожно. «Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все», — сообщил чиновник.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также указал, что предложение требует проработки.

«Я лично готов платить повышенную ставку НДФЛ. Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос», — сказал Орешкин.

Решение об отмене НДФЛ для самых бедных слове населения — разумное, говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Однако, по его словам, с бедностью справиться оно не поможет.

Так, по данным исследования Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ), если отменить НДФЛ для тех, чей доход равен прожиточному минимуму, а именно они считаются самыми бедными, то количество бедных людей в стране снизится всего на 1 процентный пункт. В среднем по России величина, которая на 2019 год определена как порог бедности, для трудоспособного населения составляет 11 тыс. 280 рублей, для детей – 10 тыс. 390, пенсионеров – 8 тыс. 583.

Гораздо важнее, чем кого-то освобождать от НДФЛ, обеспечить рост доходов населения до такого уровня, при котором уплата налогов не создавала бы проблем для выживания,

полагает член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов России Денис Зайцев.

Отметим, что реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян падают начиная с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после того, как Росстат сменил методику подсчета. В октября статистическое ведомство объявило, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении. Эксперты по-разному отнеслись к такой статистике. Часть экономистов объяснили казалось бы позитивные данные низкой базой. Другие просто не поверили цифрам Росстата.

Отмена НДФЛ будет положительно воспринята как непосредственно малоимущими гражданами, так и населением в целом, подчеркивает в свою очередь партнер юридической фирмы BMS Law Firm Давид Капианидзе.

Но нельзя забывать, что НДФЛ обеспечивает пополнение местных бюджетов, а значит, если не будет предусмотрено соразмерной компенсации, предоставление льгот может сильно ударить по ним,

напоминает Зайцев.

При отмене НДФЛ выпадут доходы у самых бедных регионов, предупреждает Табах. Поэтому перед тем как принимать подобное решение, надо решить, откуда дотационные регионы будут брать компенсацию, добавляет он.