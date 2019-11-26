Убытки праздничных дней: сколько стоит Новый год

В Госдуме рассматривают инициативу сделать 31 декабря выходным днем, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, последний день года все равно нельзя назвать полноценным рабочим.

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«В это время на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы. Но в этой идее есть и свои минусы: 30 декабря по-прежнему остается рабочим и, скорее всего, часть работников возьмут его в качестве отпуска за свой счет, что в итоге негативно повлияет на производительность труда», — указывает Нилов.

Кроме того, депутат предложил сократить продолжительность новогодних праздников. «Мы считаем, что необходимо закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря в качестве выходного дня. Но мы обязаны сохранить текущее число выходных дней, поскольку каждый нерабочий день дает дополнительную нагрузку на экономику.

Поэтому мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению.

Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Дискуссия о продолжительности новогодних праздников разразилась после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на 28 декабря — субботу. По его словам, это необходимо для того, чтобы женщины могли спокойно приготовить все необходимое для новогоднего стола.

Мэр Томска Иван Кляйн также порекомендовал компаниям и государственным организациям города сделать 31 декабря выходным.

Решение томских властей поддержали и представители Совфеда. «Лучше провести этот день с семьей, близкими. Сенаторы <...> могут поддержать эту инициативу», — рассказал журналистам глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Противопоказаний для изменений праздничного календаря в верхней палате парламента РФ не видят. Рязанский добавил, что можно удлинить рабочую неделю перед Новым годом или же добавить один рабочий день в январе 2020 года — чтобы соблюсти сложившийся баланс будней и выходных.

При этом, полагает сенатор, если правительство решит не объявлять 31 декабря федеральным выходным, то каждый регион РФ сможет самостоятельно решить этот вопрос.

Однако представители Кремля указали, что предложение сделать 31 декабря для россиян выходным днем не нужно обсуждать.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение, день рабочий. В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно.

Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дорогие праздники

В 2020 году россияне на Новый год будут отдыхать меньше по сравнению с предыдущим годом — восемь, а не 10 дней. 30 и 31 декабря выпадают на будни, и все будут работать. В то же время 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесут на рабочие 4 и 5 мая.

Суммарное количество выходных в следующем году также изменится. Так, россиян ждет трехдневный отдых с 22 по 24 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества. Еще три выходных принесет 8 марта — в честь Международного женского дня в России мини-каникулы будут с 7 по 9 число месяца. Плюс трехдневные выходные будут в мае — с 9 по 11 в связи с празднованием Дня Победы над Третьим Рейхом в Великой Отечественной войне. Наконец, продолжительные выходные ожидаются в начале следующего лета — с 12 по 14 июня в связи с Днем России.

В итоге россияне отдыхают 117 дней, включая оплачиваемый отпуск и выходные дни. И долгие новогодние праздники наносят самый серьезный урон развитию российской экономики, признают опрошенные «Газетой. Ru» эксперты.

Ежегодно Россия за время новогодних праздников теряет от 1,2 до 1,4 трлн. рублей, что составляет 1,2-1,5% ВВП,

заметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Эти потери складываются из того, что большинство организаций не работает, а предприятия полного цикла, которые работают всегда, несмотря на праздники и выходные, теряют в эти дни 15-20% объемов производства», — объяснил собеседник «Газеты. Ru».

Схожие оценки ранее предоставили и экономисты из РЭУ им Плеханова. По их данным, новогодние праздники 2019 года стоили российской экономики порядка 1,32 трлн рублей или 1,25% от общего объема ВВП.

Каждый день «простоя» экономики стоит примерно 300 млрд. рублей, соответственно новогодние праздники потенциально могут стоить экономике 2,4 трлн. рублей, сделал вывод начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.«Но это если считать только 1-8 января, однако календарь на ближайший январь сложился так, что всего через 2 дня будут еще и выходные, потому фактически праздничными для экономики можно считать 1-12 января, и в этом случае уже «стоимость» превышает 3 трлн. рублей. Но с учетом роста потребительской активности я бы оценил потенциальные потери экономики примерно в 1,5 трлн. рублей», --отметил собеседник «Газеты.Ru».

Но у долгих праздников есть и свои плюсы, рассуждает Деев. В первую очередь, дополнительную прибыль получают торговые сети, гостиничный и ресторанный бизнес, а также агрегаторы путешествий. «В период новогодних праздников резко растет розница. Отрасль за короткий промежуток времени показывает рост продаж в среднем 30-50%. Также растут продажи туристических услуг и ресторанный бизнес, авиа и ж/д перевозки», — продолжил эксперт.

Кроме того, существует сезонное ускорение экономики в преддверии длительных праздников.«Ноябрь и декабрь - это месяцы, когда формируются товарные запасы с учетом того самого простоя в течение первой декады января. Для не продуктового ритейла, несмотря на стагнацию в потреблении, новогодние каникулы и предшествующий ему период и вовсе позволяют получить не менее 25% годовой выручки, для сферы услуг - до 40%», - отметил в разговоре с «Газетой.Ru» аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Но даже если праздники и будут сокращены, то резкий скачок российской экономике все равно сделать вряд ли удастся. Это не решит экономические проблемы страны, как и не увеличит рост ВВП до 3% и более. «Проблемы экономики не в количестве новогодних праздников и связанных с этим потерях, они в падении реальных доходов населения, падении покупательского спроса, которые нужно повышать и тем самым стимулировать развитие экономики», — признал эксперт.