Экспорт здоровья: как Россия лечит другие страны

Развитие экспорта в фармацевтической отрасли – одна из целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Россия ставит целью наращивание экспорта фармацевтической и косметической продукции к 2024 году с $1,4 млрд в 2017 году до $4 млрд. В 2018 году экспорт только фармпродукции вырос на более чем 5% в годовом выражении.

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«В настоящее время экспорт составляет около 800 миллионов долларов. Сегодня Россия экспортирует фармпродукцию более чем в 120 стран мира. Традиционно потребителями являются страны ЕАЭС, СНГ. В последнее время российские фармпрепараты активно выходят на азиатские рынки, рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки», — говорил в сентябре замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб, которого цитировало РИА «Новости». По прогнозу Минпромторга РФ, к 2030 году объем экспорта может увеличиться в 5 раз.

Россия уже активно экспортирует вакцины, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.

«Институт полиомиелита им. М.П. Чумакова смог разработать вакцину для профилактики желтой лихорадки и войти в тройку крупнейших производителей в мире. Новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» была разработана и зарегистрирована вакцина для профилактики лихорадки Эбола, которая является одной из самых безопасных в мире. В 2019 году осуществлен первый выпуск вакцин для профилактики вируса гриппа на заводе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток в Никарагуа», — указали в ведомстве.

«Вектор» использует последние достижения генетики, например, геномное редактирование, с использованием которого создаются вакцинные платформы, которые позволяют в случае необходимости быстро разработать и начать производство вакцины против какой-либо новой инфекции. Напомним, федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука» в целях осуществления прорывных исследований предусмотрено создание не менее 16 научных центров мирового уровня, в том числе 3 центров геномных исследований (геномных центров).

Для России разработка и производство более безопасной, чем зарубежные аналоги, вакцины означает не только помощь странам и профильным организациям в повышении уровня здравоохранения, но и усиление присутствия на важнейшем мировом рынке – фармацевтическом.

Одно из наиболее перспективных направлений - экспорт вакцин от гриппа, во многих государствах они включены в программы массовой иммунопрофилактики. Это 100% несырьевой экспорт – оригинальная российская разработка.

Например, в рамках таких программ российскую вакцину, произведенную компанией «Петровакс», получают Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан. У компании есть опыт экспортных поставок противогриппозной вакцины также в Иран. Всего она поставляет российские лекарства в 12 государств, а в качестве перспективных направлений экспорта рассматривает Балканы, Египет и прочие страны Ближнего Востока.

От государства помощь в продвижении такой продукции за рубежом оказывает Российский экспортный центр.

«Наибольшим спросом среди компаний фармацевтической и косметической отраслей пользуются услуги по оформлению сертификата свободной продажи, финансирование затрат на продвижение высокотехнологичной продукции, оформление тендерных гарантий, страхование краткосрочной дебиторской заложенности, а также аналитические и справочные материалы, главным образом касающиеся технических барьеров при импорте в стране назначения и участия в международных тендерах», — рассказали в РЭЦ.

Там добавили, что активно участвуют в продвижении экспортеров, главным образом медицинской, фармацевтической и косметической отраслей, претендовать на компенсацию части затрат, связанных с маркировкой изделий (лицензированием, регистрацией, сертификацией и т.д.). например, в 2018 году «Петровакс» получила субсидию в 3,1 млн рублей от Российского экспортного центра по программе Минпромторга на регистрацию эксклюзивных прав собственных препаратов за рубежом.

Помимо трехвалентных вакцин против гриппа, экспортный потенциал в правительстве видят и у четырехвалентых. Четырехвалентная вакцина «является сейчас золотым стандартом в мире и имеет очень большой экспортный потенциал, который будет использоваться пока для пациентов из группы риска, – это медицинские работники, работники образовательных учреждений и коммунальной сферы», говорила на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Минздрава Вероника Скворцова. ВОЗ дает рекомендации по вакцинации четырехвалентными гриппозными вакцинами против гриппа с 2012 года. В России первой зарегистрировал подобную вакцину «Петровакс» в 2018 году.

Кроме того, в 2002 году был выведен на экспорт — на европейский рынок – российский препарат, содержащий азоксимера бромид, прошедший в Словакии пострегистрационное исследование.

Спросом в мире пользуются также российские инсулины, добавили в Минпромторге. Там также обратили внимание на продукцию инновационных биотехнологических компаний, таких как «Биокад» и «Генериум». В частности, это биоаналоги противоопухолевых лекарственных препаратов на основе моноклональных антител, которые в настоящее время проходят регистрацию в более чем 40 странах. Кроме того, экспортируются препараты для лечения орфанных заболеваний, гемофилии, рассеянного склероза и диагностики туберкулеза.

В части медицинских изделий российских экспорт также разнообразен, указывают в ведомстве.

«Активно экспортируются аппараты искусственной вентиляции легких, различные мониторы здоровья пациента, тонометры, оборудование и реагентов для ПЦР, неонатальное оборудование. Перспективным в части экспорта видится оборудование для лучевой терапии, по линии неврологии, а также интраоперационного нейромониторинга. Например, уникальный медицинский прибор для контроля уровня седации (активности) головного мозга во время наркоза», — отметили в Минпромторге.

Для достижения целей нацпроекта государство предусмотрело различные меры поддержки. Так, общеотраслевые меры поддержки утверждены постановлениями правительства от 26.04.2017 № 496 «О государственной поддержке российских организаций промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции» и от 23.02.2019 № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса российской федерации в государственную корпорацию »Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции».

Всего же национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает в себя пять федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Целевой показатель — достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год.