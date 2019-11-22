Не вылезая из долгов: россияне увязли в кредитах

Россияне погрязли в кредитах, считают в Минэкономики. Половина заемщиков платят по своим кредитам более, чем 50% от доходов, то есть имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) — 50% и выше. Об этом говорится в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, который подготовило ведомство.

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Также министерство указывает, что количество россиян, которые имеют ПНД выше 50% в этом году выросло. Так, в 2018 году 42% заемщиков имело такой высокий показатель закредитованности, а не половина россиян, как сейчас.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин уж не раз заявлял о том, что Россию ждет «взрыв» рынка потребительского кредитования.

«Наши оценки говорят о том, что в 2021 году финансовая система в любом случае взорвется, мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожженными с криками, чтобы понимать, что делать сейчас для того, чтобы в 2021 году с этой проблемой не столкнулись в полный рост», — говорил летом этого года министр.

Точку зрения МЭР поддержали и в Минфине.

Не соглашался с оценкой обстановке на рынке потребительского кредитования только Банк России. Однако ЦБ все же предпринимал меры по «закручиванию гаек» рынка потребкредитования, требуя у банков и микрофинансовых организаций увеличивать резервы по необеспеченным ссудам.

Показатель долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по кредитам и займам к доходу клиента –«Газета.Ru») ЦБ рекомендовал рассчитывать всем организациям, выдающим деньги в долг, начиная с 1 октября этого года.

В документе Минэкономразвития нет сведений в абсолютном выражении о количестве граждан с ПДН выше 50%, и о том, как проводились расчеты.

«Оценки Минэкономразвития близки к действительности. Но надо понимать, что показатель предельной долговой нагрузки является не основным критерием для банков и МФО. В скоринговых моделях выдачи кредиторов этот норматив учитывается далеко не в первую очередь», — говорит генеральный директор финансовой платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Он отмечает, что гораздо важнее при одобрении кредита сейчас кредитная история клиента. Поэтому рынок чувствует себя вполне стабильно даже в условиях, когда половина клиентов имеет ПДН выше 50%.

Указанные Минэкономразвития высокие значения ПДН скорее всего объясняются консервативной методологией расчета данного показателя, при которой в расчет доходов включаются только «белые» зарплаты и пенсии,

полагает руководитель дирекции интегрированного риск-менеджмента РГС - банка Андрей Бурмистров.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в свою очередь считает, что лучше ориентироваться на оценку Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Ранее оно подсчитало, что доля заемщиков с ПДН выше 50% на 1 октября 2019 года составляла всего 13,4%. Это примерно 6,5 млн человек более чем из 50 млн заемщиков банков и МФО, добавляет Табах.

ЦБ обязал кредиторов контролировать уровень предельной долговой нагрузки заемщика, и если ПДН у потенциального клиента, обращающегося в МФО, превышает 50%, то микрофинансовая компания должна отказать клиенту в получения займа, напоминает директор финансового сервиса «Одобрим.Онлайн» Евгений Сивцов.

При этом сейчас часть банков выдают кредиты клиентам, у которых ПДН составляет 60 и 70%, говорят эксперты.

Между тем Банк России хочет получить дополнительные возможности по ограничению кредитной нагрузки на заемщиков.

В сентябре этого года ЦБ в своем докладе о развитии макропруденциальной политики в области розничного кредитования предложил наделить регулятор правом прямого ограничения выдачи займов для предельно закредитованных групп граждан.

В документе отмечалось, что сейчас ЦБ может лишь вводить надбавки по коэффициентам риска по тем или иным кредитам, и эта мера не всегда работает. В то же время ситуация на рынке розничного кредитования такова, что накопление долгов наших граждан уже не компенсируется ростом их доходов.

Чтобы не принимать необоснованных решений по сдерживанию кредитования, государственным органам следует продолжить улучшать процедуры расчета и оценки доходов населения и долговой нагрузки, считает Бурмистров.

Для того, чтобы люди не попадали в долговые ямы, не следует ограничивать в принудительном порядке выдачу кредитов, отмечает Евгений Сивцов.

Россиянам нужно дать возможность рефинансировать кредиты, взятые по высоким ставкам, полагают эксперты.

У тех же банков и МФО уже есть такие продукты, и ничего нового изобретать не надо, нужно просто снизить число документов, которые обычно требуются для рефинансирования, считает Сивцов.