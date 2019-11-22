Секреты роста: в Кремле назвали три рецепта для оживления экономики

Помощник президент России Андрей Белоусов рассказал о трех группах мер, которые, по его мнению, позволят добиться ускорения экономического роста. Планом по разогреву российской экономики он поделился в интервью «Известиям».

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Всего, по словам Белоусова, речь идет о трех ключевых мерах. К первой группе мер он отнес удешевление заимствований. Для этого необходимо снизить ключевую ставку примерно до 5%. Это вполне возможно сделать, поскольку уже в следующем году инфляция в стране достигнет показателя в 3%, указывает Белоусов.

Вторая группа мер подразумевает улучшение инвестиционного климата благодаря запуску регуляторной гильотины, которая направлена на снижения уровня административных барьеров, мешающих бизнесу. Кроме того, она предполагает защиту защиты предпринимателей от давления силовых ведомств.

Третий способ ускорения роста экономики, предложенный Белоусовым, подразумевает повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами. Прежде всего речь идет о рабочих профессиях, уточнил он. «С подготовкой инженеров несколько лет назад нам удалось если не решить проблему, то по крайней мере выйти на устойчивую траекторию. С рабочими профессиями работу мы только начинаем. Для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой», — пояснил свой тезис Белоусов.

Одновременное применение этих мер позволит выполнить в срок поручение президента РФ Владимира Путина по выходу на уровень выше среднемировых темпов роста ВВП,

говорит чиновник. Напомним, что после своего переизбрания в 2018 году Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем поставлены задачи достигнуть темпов экономического роста выше мировых и вернуть Россию в топ-5 крупнейших экономик мира. Для этого стране необходимо потеснить в рейтинге Германию и обеспечить рост ВВП в 3%.

Стагнация вопреки усилиям

Согласно свежим данным Росстата, рост ВВП в третьем квартале текущего года составил всего 1,7%. При этом подсчеты статистиков все же ниже оценок, представленных в октябре Минэкономразвития. По данным министерства, ВВП в третьем квартале вырос на 1,9%. Представители Минэкономразвития тогда утверждали, что рост ускорился вдвое по сравнению со вторым кварталом и почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом.

Однако даже в Кремле приводят более скромные оценки. Так, Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет! » признал, что рост экономики по-прежнему «скромный». «Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, — 1,1%», — обращал внимание российский лидер.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики также считают, что на показатель выше 1% роста ВВП национальная экономика по итогам текущего года вряд ли выйдет. На протяжении последних шести лет экономика не показывает значимых успехов. Например, последний раз серьезный рост — в 3% — был у России в 2012 году — самом успешном после кризиса 2008 года. После 2013 года Россия вылетела из элитного клуба топ-5 крупнейших экономик мира. В 2015 году наша экономика и вовсе ушла в минус на 2,5%, в 2016-м смогла вырасти на 0,3%, в 2017-м – на 1,6%.

Показатель в 2% роста ВВП смог преодолеть только в 2018 году.

Поэтому как минимум удвоить текущие темпы расширения экономики — это задача крайне амбициозная. Все надежды на ускорение роста экономики в сегодняшних условиях, когда один из основных экономических драйверов в виде потребительского спроса остается подавленным, возлагаются на тот импульс, который могут дать государственные инвестиции, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Наибольшие сомнения вызывает тот факт, что масштабные по своему объему госсредства все еще далеки от непосредственного использования в таких «мегастройках», как нацпроекты, добавляет он.

«Мы надеемся, что концу 2019 году государственные средства все же начнут доводиться до непосредственных субъектных получателей, что позволит рассчитывать на ускорение экономики во второй половине 2020 года», — дал прогноз Покатович.

Но даже если нацпроекты все же дадут импульс для роста, то все равно в условиях глобальной стагнации роста добиться вряд ли удастся. К 2021 году мир может скатиться в рецессию. И если Россия к этому времени выйдет на темпы роста в 2%, то стране удастся удержаться, в противном случае российская экономика может уйти в глубокий минус, предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» советник Института современного развития Никита Масленников.