Варварская добыча: Путин раскритиковал сланцевую нефть

Существующие технологии добычи сланцевого газа и нефти являются бесперспективными и «без преувеличения варварскими», поскольку наносят вред окружающей среде. Об этом заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин.

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«Там, где применяются такие технологии добычи сланцевого газа и нефти, у людей из крана идет не вода, а черная жижа. Такая добыча, несмотря на все возможные экономические преимущества, нам не нужна, мы на это не пойдем никогда. У нас есть возможности и на шельфе, и на территориях на земле, поэтому такой острой необходимости нет», — сказал президент.

По словам Путина, Россия никогда не пойдет на способы, которые используются для добычи сланцевой нефти. В США она уже «вышла на полку», сообщил российский лидер, отметив, что не ожидает по этому показателю растущей динамики.

«Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа являются, без всякого преувеличения, варварскими, они уничтожают экологию...

Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет, и задешево купим»,

— пошутил президент (цитата по РИА «Новости»).

На мировом рынке нет необходимости увеличения предложения сланцевых углеводородов, указал Путин. По его словам, мир нуждается в сбалансированном и прогнозируемом рынке нефти и газа.

Президент пообещал, что Россия будет ответственным участником мирового энергетического рынка и продолжит работать с ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти.

«Россия влияет на мировой энергетический рынок, но наибольшего эффекта мы добиваемся тогда, когда работаем вместе с другими основными производителями. Только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков. Поэтому мы будем продолжать работать с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, странами ОПЕК», — сказал глава РФ.

По оценкам Международного энергетического агентства, к 2025 году США обгонят Россию по темпам прироста добычи нефти благодаря сланцевым запасам.

К 2030 году на долю США придется 85 процентов прироста мировой добычи нефти, а также 30 процентов прироста добычи газа, полагают эксперты.

Уже к 2024 году США могут обогнать Россию по экспорту нефти и вплотную приблизиться к Саудовской Аравии, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве.

В России понимают, что США, добывая сланцевую нефть, занимают определенные ниши. «Но не наши», — отметил Путин.

6 ноября в ОПЕК рассказали, что мировой спрос на нефть будет падать из-за развития альтернативных источников энергии и снижения экономического роста. При этом добыча самой ОПЕК будет сокращаться, в частности, из-за роста американских производителей сланцевой нефти.

США с начала 2000-х развивают добычу сланцевой нефти на своей территории. Однако добыча ресурса требует серьезных финансовых затрат, которые окупаются только при цене на черное золото выше $70-80 за баррель.

«За 2013 год суммы субсидий американского правительства в сланцевую нефть сопоставимы со всей экспортной выручкой России от экспорта нефти. То есть она если не выше, то примерно одинакова. Это колоссальные суммы», — говорил ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

В прошлом году американские сланцевые компании благодаря растущим ценам на нефть смогли вывести страну на первое место по объемам добычи нефти. В 2018 году США достигли уровня добычи в 11,7 млн баррелей в сутки.

В декабре 2019 года США нарастят добычу сланцевой нефти до 9,133 млн баррелей в сутки.

При этом ранее управление энергетической информации США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году на 30 тыс. барр./сут. — до 12,24 млн барр./сут. Эксперты полагают, что пик добычи нефти в США пройден из-за истощения сланцевых структур.

Технология разработки сланцевых месторождений пока находится на этапе своего становления. Среди основных недостатков — выброс углекислого газа.