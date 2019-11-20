Новая экономика: как цифровизация меняет государство

Цифровизация создает для экономики не угрозу высвобождения рабочих места, а, напротив, создание новых, уверены участники дискуссии, прошедшей в рамках форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

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«У нас нет боязни рисков, что новая экономика будет создавать безработицу… Новая экономика подтягивает за собой целый ряд других, смежных отраслей, в том числе и малый бизнес», — заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, отметив, что в результате создаются высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места.

По его словам, многие опасаются цифровой экономики.

«Ничего подобного, в других странах тоже идет технологический прорыв, там за счет высвобождения не идет безработица. Каких-то опасений, что мы получим социальный негатив, у нас абсолютно нет», — сказал Силуанов, с которым согласился министр экономического развития Максим Орешкин.

В результате дижитализации ни в США, ни в Европе, ни в Японии за последнее время структурная безработица не увеличилась, указал глава Минэкономразвития. Наоборот, этот показатель снижается и, по оценкам аналитиков, будет и далее снижаться. Для ряда групп населения, профессии которых могут трансформироваться или исчезнуть, государство будет предлагать программы переобучения.

Впрочем, это переобучение активно идет и в частном секторе, заявил гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин. В пример он привел горнорудную отрасль – там инновационные технологии позволяют не только повысить эффективность и уровень безопасности, но и переквалифицировать тяжелый труд на интеллектуальный.

Еще одним примером является прогнозируемое замещение водителей беспилотными автомобилями. Сейчас в России 1,2 млн водителей, текучка составляет 20-30%, указал глава разрабатывающего и тестирующего беспилотные авто «Яндекса» Аркадий Волож. Люди не хотят работать водителями и могли бы заниматься другим, более интересным трудом.

В то же время Силуанов отметил, что цифровизация в России не так развита, как должна.

На рывок в этой сфере нацелен национальный проект «Цифровая экономика», бюджет которого составляет почти 1,84 трлн рублей. Он включает шесть федеральных проектов по приоритетным направлениям: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

В рамках нацпроекта утверждены семь дорожных карт развития «сквозных» цифровых технологий: виртуальной дополненной реальности, квантовым технологиям, новым производственным технологиям, технологиям беспроводной связи, системам распределенного реестра, компонентов робототехники и сенсорике, нейротехнологиям и искусственному интеллекту.

«С точки зрения технологий и их разработки по отдельным сегментам мы одни из лидеров», — сказал Максим Орешкин, отметив на разработанные российскими компаниями технологии с использованием искусственного интеллекта, таких как распознавание речи и лиц. А вот с точки зрения «внедрения по всей экономике» нужно сделать большой рывок, сказал Орешкин.

Об этом говорит и крупный бизнес. Как писала накануне газета «Известия», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил президента Владимира Путина поручить профильным ведомствам максимально оперативно проработать вопросы налогообложения в этой сфере, валютного регулирования, условий для административной и уголовной ответственности. Речь идет о законопроекте о цифровых финансовых активах, по которому бизнес-сообщество достигло хорошего диалога с Центробанком, уточнил Потанин на форуме «Россия зовет!».

«Современные технологии распределенных реестров открывают возможность токенизировать... другие виды продукции и услуг, которые производят традиционные компании. Очень важно, чтобы было соответствующее регулирование, чтобы позволить результаты этого труда в оцифрованном виде запускать в оборот. Продвижение на этом пути в нашей стране, на мой взгляд, идет вполне хорошими темпами, бизнес-сообщество достигло хорошего уровня диалога с ЦБ как с регулятором. Мы ожидаем скорейшего принятия закона о цифровых финансовых активах, которые откроют дверь для создания такого рода оборота», - сказал он.

В будущем российские предприятия смогут выпускать, а инвесторы приобретать, к примеру, «газовые», «нефтяные», «металлические» токены, которые станут перспективным источником капитала, полагают в РСПП. Такие планы в России уже есть. Среди добывающих компаний первой использовать токены может начать «Норникель» — проект по токенизации его продукции будет запущен осенью этого года, для начала это контракты «в сотнях миллионов долларов». На этой неделе компания в ходе дня инвестора раскрыла, что продажи продукции «Норникеля» через токены в 2020 году могут составить 10-15% от всех продаж компании. Сделки будут осуществляться через цифровую платформу на базе IBM и Hyperledger, передавал ТАСС.

Законопроект о цифровых финансовых активах прошел первое чтение в Госдуме. В первоначальной редакции он определял, что криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта). Ко второму чтению из документа исключили понятия токена, криптовалют и смарт-контракта.

«Что касается технологий создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов, доказана их реализуемость и эффективность в реальных или близких к реальным условиях, а также возможность интеграции в административные и бизнес-процессы», — говорится, в частности, в дорожной карте развития «сквозной» цифровой технологии «Системы распределенного реестра».

Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Кисляков заявлял, что инвестиционные расходы бизнеса на цифровизацию уже сейчас достигают 3-5% ВВП.

«По оценкам российских и международных экспертов, среднегодовые темпы роста мировых рынков решений на основе цифровых технологий будут составлять от 10 до 50% к 2024 году, а сами рынки к этому времени вырастут до нескольких триллионов долларов», — указывал он.