Мимо России: Азербайджан начинает греть Европу

Трансанатолийский трубопровод — TANAP — начнет работу на полную мощность 30 ноября этого года. Он является частью проекта «Южный газовый коридор» — ЮГК, который строился для поставки азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу.

«Южный газовый коридор» протянется на 3,5 тыс. км – от месторождений около Баку до юга Италии. Газ будет поставляться с гигантского месторождения Шах-Дениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м газа.

Стоимость проекта оценивается примерно в $40 млрд.

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ЮГК состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода (South Caucasus Pipeline, SCP) (проходит по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией), Трансанатолийского газопровода (TANAP) (идет по Турции), и Трансадриатического газопровода (TAP) (идет по территории Греции, Албании и Италии).

SCP был запущен в 2006 году, а ТАР по планам будет запущен в 2020 году. При этом активно идут разговоры о присоединении к проекту «Южный газовый коридор» Туркменистана.

Многие политики в Европе считают, что TANAP станет реальным конкурентом российского «Газпрома» по поставке топлива в Европу и Турцию,

говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что в нынешней конфигурации проект не будет составлять серьезной конкуренции для «Газпрома».

Мощность трубы TANAP, проходящей по территории Турции, – всего 31 млрд кубов в год, а сейчас и вовсе 16 млрд кубов. Турции из этого объема нужно всего 6 млрд. То есть в Европу таким образом может попасть всего 10 млрд кубов.

В то же время как «Газпром» в 2018 году совокупно поставил в Европу (включая Турцию) через все направления 200,8 млрд кубов.

Так что «откусить» у «Газпрома» часть европейского рынка TANAP на данный момент действительно может, но очень уж небольшую, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По словам эксперта, в проекте трансанатолийского коридора реальные объемы прокачиваемого газа будут зависеть от способности Азербайджана этот газ поставлять. На данный момент страна вынуждена закупать газ в Иране для обеспечения топливом Нахичеванской области.

Кроме того, Азербайджан приобретает его у Туркмении и России для выполнения обязательств по поставкам топлива в Грузию, добавляет он.

Для того, чтобы проект ЮГК действительно стал представлять угрозу для «Газпрома», необходима реализация всех фаз проекта с добавлением к азербайджанскому газу ресурса из Туркменистана, которая доведет проектную мощность до 60 куб. м в год, отмечает Михаил Коган.

Так что главная опасность для России со стороны «Южного газового коридора» — это присоединение к проекту Туркменистана.

Однако пока что нет однозначного решения о том, как именно Туркмения будет передавать газ в Европу. Построить трубу напрямую в Азербайджан по Каспию не получится – против этого проекта выступают Россия и Иран, напоминает Николаев. Причина – точно такая же, как и у Дании в вопросе о прокладке трубы «Северного потока — 2» по дну Балтики, – угроза для экологии. В реальности это значит, что «мы не хотим своими руками создавать себе конкурентов», объясняет аналитик.

Строительству газопровода по дну Каспия мешает нерешенность вопроса о статусе Каспийского моря. Планировалось, что статус будут принят на встрече стран этого региона, которая прошла в Туркменистане летом этого года, но проблема так и осталась нерешенной.

Между тем на «Южный газовый коридор» также распространяются требования европейского Третьего энергетического пакета. Напомним, по закону ЕС один поставщик не может занимать более половины мощностей.

То есть пока газ поставляется только в Турцию и в рамках проекта TANAP, требования Евросоюза на него не распространяются. А вот как только труба входит на территорию Греции, то 50% газа в ней должны добыты вне территории Азербайджана.

Таким образом, среди альтернативных поставщиков газа в Европу по ЮГК вполне может оказаться и российский «Газпром», ,

сообщил в беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик Rusenergy Михаил Крутихин. К тому же азербайджанские власти не раз заявляли, что проект открыт для третьей стороны.

В ближайшее время самым большим конкурентом нашего газа к западу от российской границы выступает не трубопроводный газ, а сжиженный природный – СПГ – который продавать в Европу активно стремится США, считает Михаил Коган.

По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, пока что «Газпром» не сильно обеспокоен СПГ-контрактами, так как стоимость транспортировки и сжижения газа в США делает этот газ дороже трубопроводного из России. Но по мере развития технологий, стоимость добычи будет падать, и на горизонте 10 лет СПГ-контакты вполне могут вытеснить трубопроводный газ.