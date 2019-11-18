«Европе это не нужно»: в ФРГ выступили против газа из США

Европа не нуждается в сжиженном природном газе из США, а Евросоюз и Германия должны ввести зеркальные меры против Вашингтона в случае введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной в интервью агентству РИА «Новости».

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В таком случае ограничения в отношении США могут коснуться значимого импорта.

«Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ», — сказал Александер Ной.

Cанкции против газопровода в США готовятся с марта 2019 года, тогда об их подготовке со ссылкой на источники сообщили американские СМИ.

В июле комитет по международным делам сената США одобрил введение санкций против компаний и физических лиц, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Обоснованием санкций послужили вопросы энергетической безопасности Европы.

Сенатор-республиканец и один из инициаторов санкций против трубопровода Тед Круз рассказывал, что законопроект был принят комитетом двухпартийным большинством — 20 голосами против двух. Документ предполагает санкции против судов, которые прокладывают трубы на глубине 30 метров и ниже. Отмечалось, что под эти санкции может попасть и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» представляет серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов и наших европейских союзников», — комментировал необходимость санкций республиканец Тед Круз.

Тем не менее документ еще не подписал президент США Дональд Трамп — он должен получить полное одобрение сенатом. О дате голосования по законопроекту о санкциях против «Севпотока-2» неизвестно.

При этом уже ясно, что санкции против «Северного потока — 2» обострят отношения между США и Германией, а также заинтересованными и участвующими в строительстве странами.

«Санкции против трубопровода означают конфронтацию не только с Германией, но и с Европой. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить [строительство] этого трубопровода», — указывал анонимно WSJ немецкий чиновник.

При этом против санкций США открыто выступила компания Shell, которая является одним из инвесторов российского газопровода. В октябре она обратилась к конгрессу США.

«Если нынешний законопроект [о санкциях], рассматриваемый в конгрессе США, будет принят, то он затронет все компании, участвующие в проекте, в том числе Shell. Поэтому мы с уважением призываем законодателей не вводить эти санкции», — заявил представитель Shell.

Как отмечала в прошлом месяце The Wall Street Journal, законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» пока что буквально застрял на Капитолийском холме, но его лоббирование набирает обороты.

На фоне разговоров о новых санкциях американский лидер Дональд Трамп пытается протолкнуть поставки СПГ в Европу. Ранее он советовал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель закупать сжиженный природный газ у США.

«Ангела, вы должны прекратить покупать газ у [президента России Владимира] Путина», — сказал президент США Меркель на личной встрече в Овальном кабинете, передавала в марте WSJ.

Уже в обозримом будущем в Германии могут построить два терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ), указывал с оптимизмом министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Одной из самых активных стран Европы, которая расширяет рынок СПГ, является Польша. Государственная компания этой страны PNGiG уже объявила, что не будет продлевать контракт с «Газпромом», который рассчитан до конца декабря 2022 года. Полностью заместить российский трубопроводный газ Варшава рассчитывает сжиженным из США и Катара, а также норвежским, который будет поступать по трубопроводу Baltic Pipe.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м. На конец сентября 2019 года суммарно по дну Балтийского моря уложено более 2000 км труб, то есть построено 80% газопровода. Ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2019 года, но Дания задержала согласование маршрута газопровода и выдала разрешение лишь 30 октября. Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Половину из этих средств приходится на финансирование со стороны европейских компаний OMV, Engie, Shell, Uniper и Wintershall.