Не хватает: для бюджетников просят зарплатный минимум

Депутаты парламента Республики Северная Осетия — Алания решили подкорректировать майский указ президента, касающийся размера оплаты труда работников бюджетной сферы.

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Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

«Месячная заработная плата <...> не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — говорится в проекте закона.

Инициатива затронет медработников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.

Деньги будут — из будущих доходов

В пояснительной записке к законопроекту не сказано, какая сумма потребуется для покрытия расходов на индексацию зарплат. Но источником погашения предполагаемых расходов бюджета, как указали депутаты республики, «будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».

Поправки потребуется внести в статью 144 Трудового кодекса РФ. Предложенная дата вступления закона в силу — 1 января 2020 года.

Напомним, в мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100% процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200%. В послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.

При этом совсем недавно, 22 октября, министр финансов Антон Силуанов тоже успокаивал бюджетников, обещая им рост зарплат в следующем году на уровне выше официальной инфляции.

«Существенный скачок» не впечатлил

Выступая в эфире Первого канала, министр сообщил, что госбюджет составлен таким образом, «чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения».

«Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 5,4%, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов», — сказал Силуанов.

Министр считает, что в бюджетной сфере за последние шесть лет произошел существенный скачок роста зарплат. «Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней заработной плате. Именно такие пропорции заложены в бюджете», — резюмировал чиновник.

Тем не менее, региональных депутатов эти обещания, судя по всему, не впечатлили, они решили подстраховаться и обозначить для регионов хотя бы минимальную планку зарплат.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости установить помимо действующих гарантий, закрепленных в указе президента и в Трудовом кодексе, еще «дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений». Это необходимо, считают парламентарии, «для повышения уровня жизни отдельных категорий работников и престижа социально значимых профессий».

Согласно майским указам, к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были составить 100% от средних по региону. А зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Но по данным Росстата, зарплаты педагогов дошкольных организаций составили 86,7% от средней зарплаты в России вместо 100%. У педагогов дополнительного образования — 92,9% вместо 100%. У социальных работников — 86,6% вместо 100%. У среднего медицинского персонала — 98,2% вместо 100%. У врачей — 197,8% вместо 200%.

При подготовке проекта бюджета на 2020-2022 выяснилось, что правительственная кампания по повышению зарплат бюджетникам по указам Владимира Путина от 2012 года в некоторых случаях выполняется формально, а рост зарплат происходит за счет сокращения штатов. Особенно остро эта проблема обозначилась в медицинской сфере. Россияне жаловались, в том числе на «прямой линии» с Путиным, на низкое качество медобслуживания.

После обсуждения этой проблемы у президента правительству было предложено разработать меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения и учителей. Такое поручение министр здравоохранения Вероника Скворцова и вице-премьер Татьяна Голикова получили еще в августе.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на модернизацию первичного звена медицинской помощи запланировано выделить 237,5 млрд руб. Путин призвал «истратить их с умом».