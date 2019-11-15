Окончательное решение: Польше не нужен российский газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила «Газпром» о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.

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Контракт был заключен в 1996 году. Договор между компаниями истекает 31 декабря 2022 года, то есть через три года и 1,5 месяца.

«PGNiG передала «Газпрому» заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении PGNiG.

В октябре этого года Польша сообщила о своей готовности наращивать закупки американского сжиженного природного газа. Как заявляли в PGNiG, сырье из США обходится существенно дешевле российского.

За девять месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у «Газпрома» или на 21% меньше, чем за тот же период 2018 года.

В планах страны — заменить его норвежским газом из строящегося газопровода Baltic Pipe и сжиженным газом из США.

Об этом заявлял уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, как только истечет контракт с Россией, газ в страну будет поставляться через новый СПГ-терминал в городе Свиноуйсьце, а также через газопровод, строительство которого должно завершиться в течение трех лет.

Газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу должен быть построен к 2022 году. Так же как и «Северный поток — 2», он пройдет по дну Балтийского моря.

Два трубопровода должны пересечься. И та сторона, которая первой проложит свою ветку, должна будет выдать разрешение на прохождение конкурирующей ветки по своему участку морского дна.

После того, как Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих территориальных водах, скорее всего, просить такого разрешения у Nord Stream придется оператору Baltic Pipe.

Предполагается, что сжиженное топливо в Польшу будут доставлять из США и Катара.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что для газового монополиста не будет никакой катастрофы в отказе Польши покупать российский газ, так как

рынок газа довольно ликвидный, и «Газпром» вполне может продать топливо на европейских торговых площадках.

Кроме того, «Газпром» с 1 декабря этого года начинает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», который со временем может стать для нашей страны важным рынком сбыта, сопоставимым по объему с европейским рынком.

Между тем в пятницу, 15 ноября, стало известно также о том, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку — 2». Об этом заявил директор компании Петр Возняк, пишет издание BiznesAlert.

«Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление «Северному потоку — 2», регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран», — отметил Возняк.

Напомним, в апреле 2019 года в ЕС утвердили поправки к газовой директиве, которые вступили в силу в мае. Изменения относятся к морским газопроводам из третьих стран.

Новый вариант директивы подразумевает, в частности, что все трансграничные газопроводы должны резервировать 50% своей мощности для прокачки газа от независимых поставщиков и что оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Очевидно, что для «Северного потока – 2» это будет проблемой. «Газпром» будет единственным поставщиком газа в трубу.

В России за газовым концерном закреплен статус единственного экспортера трубопроводного природного газа.

Поэтому непонятно, как половину мощностей газопровода будут использовать независимые компании.

13 ноября парламент Германии — Бундестаг принял законопроект, дающий оператору «Северного потока — 2» — компании Nord Stream — право загружать трубу на 100% газом одного производителя – «Газпрома».

По словам Возняка, Польша уже выиграла один суд у Еврокомиссии относительно возможности «Газпрома» загружать газом трубопровод OPAL, проходящий по территории Германии. Право использовать газопровод на 100% дал «Газпрому» арбитражный суд при ВТО. Но после решения суда Еврокомиссии по иску польской компании «Газпром» снизил объем прокачиваемого по OPAL топлива на половину. Правда, российская сторона намерена оспорить решение.

При этом против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступают Украина, Польша, а также страны Балтии и США. Пытаясь объявить «Газпрому» о прекращении контракта задолго до наступления срока его окончания, Польша пытается надавить на Россию перед заключительной фазой переговоров между Россией и Украиной о судьбе транзита российского газа в Европу.