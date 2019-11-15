В Брюсселе все спокойно: Украина надоела Европе

Еврокомиссия дала понять, что без суеты продолжает работать над проблемой транзита российского газа через Украину.

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«С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трехсторонних переговоров над поиском решения [по транзиту газа]», — сказала на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева, комментируя по просьбе журналистов слова президента РФ Владимира Путина о риске прекращения транзита российского газа.

Ранее он заявил журналистам по итогам саммита БРИКС, что Украина фактически не готова к новому контракту.

«Не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал»,— отметил российский лидер.

Действующий контракт на поставки газа на Украину и транзит через ее территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года. Сейчас Россия, Еврокомиссия и Украина ведут консультации по заключению нового газового контракта с 2020 года. Но поиск вариантов осложняется судебными разбирательствами между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

Можем продать дешевле на 20%

Россия, как поясняли неоднократно Путин и руководство «Газпрома», предлагает «пакетное решение», которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа. Причем тарифам существенно ниже действующих.

Российский поставщик может продавать газ украинским потребителям с 20% или даже 25% дисконтом.

В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров.

Но цены для Киева могут вырасти после отмены транзита, что вынуждает Украину искать иные пути импорта газа.

«Если транзит через Украину прекратится, то спотовые цены на сырье могу значительно вырасти, поскольку вырастет транспортное плечо. Частично Украина сможет заместить нехватку газа через реверсные поставки сырья российского происхождения, а также за счет СПГ. Но и то, и другое выйдет на порядок дороже», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор, заключенный с Украиной еще в 2009 году, на 2020 год.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. По крайней мере, так утверждали официальные власти на Украине.

Однако в России считают, что проведение подобной процедуры – реверсных поставок — невозможно.

«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку»,

— отметил Путин на полях саммита БРИКС.

Президент пояснил, что российская сторона знает, как такой процесс происходит с технологической точки зрения: заходит газ, потом проходит через лупинг (участок трубопровода, прокладываемый параллельно основному трубопроводу) и затем идет прокачка по обратному направлению.

Труба — советская, газ — российский

«Это же советская труба — она идет транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины; там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло», — пояснил Путин.

Россия уже не в первый раз предупреждает Киев о возможных рисках из-за якобы реверсных закупок. Например, в апреле текущего года глава государства прямо сказал, что без сохранения транзита Киев фактически лишится газоснабжения.

Но украинский партнер — «Нафтогаз» — не идет на встречу в переговорах по подписанию нового контракта, а лишь усугубляет ситуацию новыми исками в отношении «Газпрома», отметил Путин.

2 ноября текущего года «Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на сумму более чем $12 млрд. Иск подан в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями.

«Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — эмоционально прокомментировал президент РФ.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что его компания не откажется от судебных претензий к «Газпрому».

Компания планирует продолжить отстаивание своих интересов в суде. Снижение Россией цены на газ на 20-25% не сможет компенсировать Украине отказ от заявленных в этом иске $3 млрд, считает он.

В компании уверены, что газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. То есть 20 - 25% — это не скидка, а «нормальная цена».

Следующий раунд трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа в Европу через Украины с 2020 года запланирован на конец ноября.