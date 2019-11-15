ДОМ.РФ показал рост финансовых показателей

Чистая прибыль ДОМ.РФ за 9 месяцев 2019 года составила 16,1 млрд рублей, увеличившись на 6,2 млрд рублей, или 63,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рентабельность собственных средств достигла 15,1% по сравнению с 12,4% за аналогичный период прошлого года. Портфель ипотечных активов составил 511,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20,7 млрд рублей, или 4,2%. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 16,5%, не изменившись по сравнению с 31 декабря 2018 года.

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Управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота отмечает, что отчетность ДОМ.РФ демонстрирует высокий уровень операционной и финансовой эффективности.

«Рост рентабельности капитала ДОМ.РФ является результатом успешной тактической диверсификации деятельности. Ключевым компонентом роста прибыли явился рост доходности от операций с инвестиционной недвижимостью. При этом ДОМ.РФ удалось значительно увеличить финансовый результат в условиях сжатия процентного спрэда. Важным фактором сохранения высокого уровня финансовой устойчивости явилось сохранение высоких показателей достаточности капитала», — считает эксперт.

С ним соглашается президент НРА Виктор Четвериков: «ДОМ.РФ показывает положительную динамику на операционном и финансовом уровнях. Во-первых, растет портфель ипотечных активов, что неразрывно связано со стратегическим направлением деятельности ДОМ.РФ. Позитивным фактором является, что на фоне роста объема активов под риском ДОМ.РФ удерживает показатель достаточности собственных средств, рассчитанный по Базель III, на очень комфортном уровне — выше 16%. При этом ДОМ.РФ показывает способность улучшать показатели прибыльности, рентабельности и эффективности деятельности».

Эксперт также отмечает рост уровня рентабельности собственных средств, улучшение показателя эффективности деятельности, так называемого Cost to Income Ratio (СIR) — он находится на уровне 45%.

«Представленные результаты позволяют обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, а также гарантируют своевременное и надлежащее исполнение принятых обязательств и достижение поставленных целей», — считает руководитель юридического департамента «МИЭЛЬ-Новостройки» Антонина Друева.

По ее мнению, показатели высокой чистой прибыли демонстрируют укрепление финансовой устойчивости по сравнению с прошлым годом.

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев отмечает хороший запас по достаточности капитала, что важно и с позиции потенциала дальнейшего расширения объемов деятельности.

«Объемы выросли более чем на 4%, что в совокупности с высокими финансовыми показателями деятельности говорит о достаточно устойчивом развитии ДОМ.РФ, — считает эксперт. — Несмотря на то, что структура расходов, которая влияет на финансовый результат в динамике и по составу изменилась достаточно сильно за год, тем не менее, даже при росте ряда статей расходов, связанных с расширением деятельности, с изменением, в частности, комиссий сервисных агентов, удалось выйти на очень хороший финансовый результат. За счет сокращения некоторых расходов, в частности на аренду, удалось поддержать хороший уровень рентабельности».

Самиев прогнозирует, что в четвертом квартале года качественное обслуживание ссудного портфеля ДОМ.РФ сохранится.

Сегодня ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ.РФ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО. В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства России ДОМ.РФ реализует направления, каждое из которых выполняет конкретную государственную задачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.

По мнению Четверикова, результаты, которые демонстрирует ДОМ.РФ, в первую очередь, это растущий финансовый результат, могут оказать положительное влияние на решение поставленных задач и достижение целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда».

Накануне на совещании в Госдуме депутаты также отметили эффективность работы ДОМ.РФ в рамках реализации государственных задач в жилищной сфере. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил слаженную работу ДОМ.РФ с Минстроем, назвав его одним из немногих финансовых институтов, с которым нет разногласий.

«То, чем ДОМ.РФ занимается – он занимается хорошо. За этой компанией будущее, за подобными компаниями будущее. Это люди очень профессиональные», - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ депутат Сергей Пахомов. Председатель профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская также отметила результаты работы ДОМ.РФ по развитию единой информационной системы жилищного строительства и реализации ипотеки на ИЖС.

Деятельность ДОМ.РФ контролируется государством, что включает одобрение стратегии, назначение членов наблюдательного совета и аудит деятельности. Надзор за деятельностью ДОМ.РФ также осуществляется со стороны Банка России. ДОМ.РФ предоставляет все данные о своей деятельности в Счетную палату, и на текущий момент у аудиторов нет замечаний к его работе.