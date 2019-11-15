Двойные стандарты: почему Польша скупает российский уголь

Варшава в последнее время постоянно говорит о стремлении отказаться от российского газа и даже называет конкретный срок, когда трубопроводное топливо из Москвы не будет больше поставляться в Польшу. Точка отсчета — 2023 год. Именно к этому сроку заканчивается действующий сейчас договор с «Газпромом», и страна собирается перейти к импорту сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара.

Однако, вопреки всей антироссийской риторике, Варшава совсем не собирается отказываться от нашего угля. Польша продолжит активно использовать его для получения электроэнергии, вопреки климатической политике Евросоюза и двум подписанным соглашениям по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу – Киотскому и Парижскому.

Реклама

Польские политики прямо заявляют об этом. Как отмечал в интервью Financial Times (FT) уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, приоритет для Варшавы – ее энергетическая безопасность и уменьшение зависимости от российского газа, а не цели Евросоюза по снижению вредных выбросов к 2050 году.

Между тем, согласно Парижскому соглашению по климату, которое было принято 12 декабря 2015 года, подписавшие его страны договорились, что глобально повышение температуры нужно ограничить в нашем веке 2 градусами по шкале Цельсия по сравнению с так называемым доиндустриальным периодом, то есть началом XIX века, а еще лучше — удержать потепление атмосферы на планке 1,75 градусов Цельсия к 2100 году.

Было решено, что каждая страна посильно будет вносить свой вклад в очистку окружающий среды от выбросов, двигаться своим путем и в своем темпе.

Cтраны Евросоюза в последние годы активно сокращают генерацию электроэнергии из угля в рамках климатической политики, поскольку такое сырье — это основной источник выбросов двуокиси углерода в атмосферу.

Согласно обязательствам Евросоюза, которые он принял на себя в рамках Парижского соглашения, ЕС четко обозначил курс на отказ от угля в производстве электроэнергии, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

И с 2008 по 2018 год на территории Европы количество станций, работающих на угле, сократилось с 15% до 10%. К 2030 году ЕС намерен снизить вредные выбросы от угольной энергетики на 40%.

Несколько стран в ЕС вообще не используют уголь для производства электроэнергии – это Бельгия, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, Люксембург, отмечает Деев.

Но не все страны готовы отказаться от угля. Например, явно не хочет это делать Варшава, поскольку цена 1 кВт/ч, производимой таким образом электроэнергии, остается одной из самых низких, говорит Деев.

Польша до сих пор не обозначила сроки закрытия электростанций, работающих на угле. Сейчас на территории страны 81% электроэнергии производится за счет использования угля.

Польша — один из крупнейших производителей угля в Европе с ежегодной добычей 60-75 млн тонн, объясняет Деев.

В основном в стране добывается низкоэкологичный бурый уголь, из-за сжигания которого очень сильно страдает экология, говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

При этом в последнее время в стране закрываются убыточные шахты, поэтому растет потребность в импортном угле. И самые выгодные условия импорта — из Москвы.

Всего за 2018 год Россия увеличила поставки энергетического угля в Европу, и ее доля в импорте этого топлива в страны ЕС выросла до 50% — более 26 млн тонн. Основной рост спроса пришелся на Великобританию и Польшу.

В 2018-м Варшава приобрела за границей 20 миллионов тонн угля, из них почти 13,5 миллиона — в России.

В этом году, по информации Евростата, только в первом квартале Польша купила около 4,58 тонн угля, из них около трех миллионов — российские. Страна приобретает в основном каменный уголь.

«Россия — крупнейший поставщик по целому ряду причин — прежде всего из-за низкой цены, высокого качества сырья и минимальных транспортных расходов»,

— объяснял изданию BiznesAlert бывший вице-премьер и министр экономики Януш Стейнхофф.

В частности, из Москвы можно поставлять уголь за две-три недели, а судно из США, ЮАР или Австралии приходится ждать минимум месяц. При этом качество угля будет не таким высоким, а транспортные издержки и вовсе не сопоставимыми.

Заявление, что Польша и дальше будет использовать уголь, но откажется от российского газа, — это определенный сигнал Евросоюзу, полагают эксперты. Таким образом Варшава хочет сказать, что страна активно помогает Украине в борьбе за транзит, однако «нужно закрыть глаза на то, что она продолжит использовать уголь и загрязнять атмосферу».