«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем

Трое из пяти членов БРИКС — Россия, Индия и Китай — договариваются о создании альтернативы межбанковской системе платежей SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США. Об этом в четверг сообщила газета Economic Times.

Реклама

Эта тема, судя по всему, обсуждалась на проходящем в столице Бразилии саммите БРИКС, уточняет издание со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет соединена с индийской и китайской финансовыми инфраструктурами. В случае с Китаем планируется состыковать РСПФС с ее аналогом в этой стране — Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS — China International Payments System). У Индии нет суверенного инструмента межбанковских платежей.

Еще в 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина доложила президенту Владимиру Путину, что в России создана альтернатива SWIFT. Первыми из зарубежных компаний к российской СПФС подключились белорусский Белгазпромбанк (дочерняя структура «Газпрома») и Евразийский банк Казахстана.

Дом, который построил SWIFT

В июне этого года Госдума приняла закон, позволяющий любым российским и иностранным юрлицам подключиться к российскому аналогу SWIFT. Национальная платежная система дешевле, чем SWIFT, технологична не менее, чем SWIFT, комментировал ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По состоянию на 1 ноября текущего года в российском аналоге платежной системы задействовано 392 контрагента рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Создана в 1973 году. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в 220 странах.Ежедневно система обеспечивает прохождение более миллиона финансовых операций.

Россия решила создавать собственный аналог SWIFT после того, как США и ЕС ввели санкции за присоединение Крыма к России в 2014 году. Эксперты единодушны в оценке того, что отключение от SWIFT на фоне стагнирующей российской экономики обрушит рубль. И это, похоже, тот редкий случай, когда оценки экспертов и ЦБ не противоречат друг другу. Неудивительно, что российский регулятор всерьез воспринял желание ряда американских конгрессменов наказать Россию через отключение от глобальных межбанковских платежей.

Международная платежная мистема — это единый огромный «дом, который построил SWIFT». «Управдом» в нем — США. И это всех устраивало до недавних пор, поскольку никак не влияло на очевидные плюсы этой системы — быстроту, надежность, низкие тарифы передачи информации. «Так же, как, например, доллар устраивает мир в качестве основной мировой валюты, примерно по схожим причинам, всех устраивает SWIFT», — отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

«Но все поменялось в последние годы, когда Вашингтон стал широко использовать финансовые ограничения для политического и экономического воздействия на другие страны.

Санкции, эмбарго, ограничения в торговых тарифах, в международном кредитовании очень чувствительны для многих государств, банков, компаний. А поскольку основные транзакции проводит именно через SWIFT, зависимость от нее становится опасной», — говорит Гойхман.

Выстрел в ногу

В отношении России из США неоднократно звучали угрозы отключения от SWIFT. Это предлагалось, в частности, в пакете так называемых «адских санкций». Так, 6 декабря прошлого года тогдашний спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что одной из мер воздействия на Россию может стать отключение Москвы от банковских транзакций SWIFT.

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги»,

— заявлял он в интервью «Голосу Америки».

Одним из таких нежелательных шагов он называл строительство газопровода из России в Европу – «Северный поток — 2». Впрочем, США не решились на отлучение российского бизнеса от SWIFT, прекрасно понимая, что это обоюдоострое оружие и наказанными будут не только российские компании, но и американские и европейские.

Например, известно, что платежи, связанные со строительством «Северного потока — 2» осуществляются между консорциумом компаний как раз через SWIFT. Если бы Россию все-таки отключили, «это уже был бы выстрел не в ногу, а повыше», комментировал ранее депутат Аксаков.

Развивать региональные аналоги американской SWIFT — это прежде всего политический вопрос, а не экономический, уточняет эксперт. Сейчас отношения КНР и США напряжены, но если они наладятся, то китайцы предпочтут проявить лояльность Вашингтону и отказаться от участия в российском проекте.

Но безусловно, на ситуацию влияет и объем товарооборота между странами.

«А значит китайской стороне гораздо выгоднее подключится к европейскому аналогу, а не к российскому. По самым позитивным прогнозам оборот товаров между Россией и Китаем вряд ли превысит $100 млрд, тогда как торговые отношения Китая с США и ЕС исчисляются триллионами в твердой валюте, добавляет Николаев.

Для других стран присоединение к альтернативе SWIFT важно там, где также есть опасность экономических ограничений, исходящих от США. «Это выходит за рамки БРИКС и более актуально, например, для Ирана, Турции. С этих позиций, например, для Индии, Бразилии, тем более для ЮАР, проблема менее актуальна», — заключает Гойхман.

«Когда число участников ограничено, а это как раз случай «бриксового» аналога SWIFT в отличие от «основного», возрастают издержки его эксплуатации, так как они делятся между участниками и зависят от количества пользователей», — говорит Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер»

Кроме того, из-за разного законодательства стран БРИКС возникают регуляторные риски, добавляет Суверов.

У российской делегации на саммите в Бразилии, кстати, есть запасное предложение по системе расчетов между членами БРИКС. Может быть использована единая криптовалюта, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По мнению депутата Аксакова, единая криптовалюта — дело перспективное. «В России не очень поддерживаются расчеты в криптовалюте между физлицами, но для реализации бизнес-проектов на страновом уровне цифровые валюты вполне эффективны», — рассказал «Газете.Ru» Аксаков.