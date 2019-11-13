Заговаривают зубы: как мошенники воруют деньги с карт

МВД России заявило о росте числа преступлений с использованием платежных карт. Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»), пишет RT.

Это в четыре с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего же с января по сентябрь включительно в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тыс. преступлений. Это на 69% больше, чем за тот же период 2018 года.

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Рост числа таких правонарушений наблюдается не только в России — это общемировая тенденция, связанная с переводом большинства операций в безналичную форму, объясняет «Газете.Ru» Татьяна Пашкевич, адвокат компании BMS Law Firm. Что касается нашей страны, то данные, помимо собственно увеличения числа таких преступлений, говорят также о совершенствовании практики применения ст. 159.3 УК РФ, отмечает эксперт.

Зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты России ТПП Тимур Аитов также считает, что

граждане все активнее заявляют о случаях хищений их средств в правоохранительные органы.

Он напоминает, что год назад Банк России обязал кредитные организации передавать в соответствующее подразделение ЦБ по борьбе с кибер-мошенничеством — «ФинЦент» — информацию обо всех случаях несанкционированного списания средств с карт клиентов. Раньше банки неохотно разглашали такую информацию, так как считали, что случаи краж денег с карты наглядно демонстрируют «дыры» в защите самих кредитных организаций.

Расследованиями случаев кражи средств с банковских карт занимается Управление «К» МВД РФ. Управление выпустило памятку по обращению с картами. Оно рекомендует всем владельцам пластиковых карт следовать правилам безопасности, первое из которых — никогда и никому не сообщать ПИН-код карты, не хранить его в записанном виде вместе с картой и лучше всего — помнить наизусть.

«Относитесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа с вашими средствами», — написано в памятке.

Управление «К» напоминает, что нельзя позволять посторонним лицам использовать пластиковую карту.

Они могут осуществить через нее подозрительные операции в довольно больших размерах, и банк заблокирует карту, внеся ее владельца в список пособников терроризма. Доказать потом, что это были не транзакции владельца карты, и восстановить свою репутацию обычно очень сложно.

Если человеку позвонили из какой-либо организации или он получил письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами, не стоит спешить ее выполнять, советуют в МВД.

«Позвоните в банк и сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники. Помните: хранение реквизитов и ПИН-кода в тайне — это Ваша ответственность и обязанность»,

предупреждают в МВД.

При этом в последнее время участились случаи, когда деньги с карты похищают, заменив номер телефона, к которому «привязана» карта в банке, рассказали ранее эксперты «Газете.Ru».

Происходит это так: на мобильный телефон поступают звонки и смс-сообщения с просьбой перезвонить. В качестве отправителей указывают Центробанк, CentroBank, Службу безопасности Банка России, Visa, MasterCard, «МИР» или службу банка, в котором обслуживается клиент.

Если клиент перезванивает по указанному телефону и сообщает свои данные, мошенники могут снять деньги с карты, изготовив ее дубликат или заменив при обращении в банк номер телефона владельца карты.

Затем злоумышленники переводят деньги с карты жертвы на свои счета или рассчитываются за покупки в Интернете, подтвердив операции с помощью кода, полученного в смс.

Для потерпевшего ситуация осложняется тем, что исчезновение денег он часто обнаруживает только через несколько дней после происшествия: ведь смс-сообщения о списании средств приходят уже не на его номер телефона, а на номер мошенников.

Кроме того, в течение этого года растет количество хищений средств с карт клиентов с помощью методов социальной инженерии, когда человека при звонке на мобильный телефон сначала запугивают тем, что с его карты списывают средства неизвестные люди, а затем принуждают выдать коды и пароли от карты, напоминает Аитов.