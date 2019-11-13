Вернулись в СССР: селянкам сократили рабочую неделю

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения были внесены в Трудовой кодекс РФ.

Поправки предусматривают, что селянки имеют право на сокращенную рабочую неделю (36 часов) c сохранением размера оклада, как при 40-часовой неделе.

Эта норма будет действовать, если им не предусмотрена меньшая продолжительность работы.

Реклама

Также проживающие в сельской местности женщины могут рассчитывать на выделение дополнительного выходного дня по письменному заявлению, однако в этом случае без сохранения заработной платы. Кроме того, в документе прописано, что им положена оплата в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

В законе также есть пометка, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после вступления закона в силу.

Ранее документ одобрили Совет Федерации и Госдума.

Напомним, с инициативой внести изменения в ТК РФ выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Эта тема получила продолжение после заседания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, где говорили о продолжительности рабочего времени селянок. А после в июне законопроект был одобрен в первом чтении.

«До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжёлые условия труда», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Объяснялась необходимость изменений в ТК противоречиями в самом законодательстве. Например, право на сокращенную 36-часовую неделю для проживающих в селах женщинам была предусмотрена постановлением Верховного совета РСФСР от 1990 года. Согласно ему, с 1 января 1991-го женщинам на селе положена рабочая неделя до 36 часов. Норма противоречит положению cт. 91 Трудового кодекса РФ, по которому селянки должны отрабатывать 40-часовую рабочую неделю.

Минтруд России в свою очередь выступил в марте 2019 года за закрепление 40-часовой рабочей недели для селянок. Однако в ГД не согласились с этим предложением.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов комментировал ранее в беседе с «Газетой.Ru» этот вопрос. По его словам, жительницы сел заслужили укороченную неделю.

«Они сердобольные и трудолюбивые и явно перерабатывают, когда идет посевная или надо убирать урожай», — отмечал Нилов.

Как предложил депутат, в будущем следовало бы обсудить коллизию, связанную с этой нормой.

Например, вызывают вопросы то, должна ли укороченная рабочая неделя положена жительницам сел, которые работают в офисах, а не в поле? Надо ли разделять офисный труд на селе и собственно крестьянский труд? «Пока нет готового решения, но проблема налицо», — указал Нилов.

По данным Росстата, в сельской местности в настоящее время проживают 37,6 млн человек, из них более 20 млн — это женщины. Трудоустроены и пользуются правом на сокращенную рабочую неделю 12,9 млн селянок.