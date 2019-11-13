Вернулись в СССР: селянкам сократили рабочую неделю

Селянкам в России сократили рабочий день

Владимир Путин подписал закон о сокращенной 36-часовой рабочей неделе для селянок. Зарплата при этом будет сохранена на том же уровне, как и при 40-часовой неделе. Норма затрагивает около 13 млн человек. Теперь они также могут также рассчитывать на один дополнительный выходной «за свой счет».

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения были внесены в Трудовой кодекс РФ.

Поправки предусматривают, что селянки имеют право на сокращенную рабочую неделю (36 часов) c сохранением размера оклада, как при 40-часовой неделе.

Эта норма будет действовать, если им не предусмотрена меньшая продолжительность работы.

Также проживающие в сельской местности женщины могут рассчитывать на выделение дополнительного выходного дня по письменному заявлению, однако в этом случае без сохранения заработной платы. Кроме того, в документе прописано, что им положена оплата в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

В законе также есть пометка, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после вступления закона в силу.

Ранее документ одобрили Совет Федерации и Госдума.

Напомним, с инициативой внести изменения в ТК РФ выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Эта тема получила продолжение после заседания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, где говорили о продолжительности рабочего времени селянок. А после в июне законопроект был одобрен в первом чтении.

«До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжёлые условия труда», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Объяснялась необходимость изменений в ТК противоречиями в самом законодательстве. Например, право на сокращенную 36-часовую неделю для проживающих в селах женщинам была предусмотрена постановлением Верховного совета РСФСР от 1990 года. Согласно ему, с 1 января 1991-го женщинам на селе положена рабочая неделя до 36 часов. Норма противоречит положению cт. 91 Трудового кодекса РФ, по которому селянки должны отрабатывать 40-часовую рабочую неделю.

Минтруд России в свою очередь выступил в марте 2019 года за закрепление 40-часовой рабочей недели для селянок. Однако в ГД не согласились с этим предложением.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов комментировал ранее в беседе с «Газетой.Ru» этот вопрос. По его словам, жительницы сел заслужили укороченную неделю.

«Они сердобольные и трудолюбивые и явно перерабатывают, когда идет посевная или надо убирать урожай», — отмечал Нилов.

Как предложил депутат, в будущем следовало бы обсудить коллизию, связанную с этой нормой.

Например, вызывают вопросы то, должна ли укороченная рабочая неделя положена жительницам сел, которые работают в офисах, а не в поле? Надо ли разделять офисный труд на селе и собственно крестьянский труд? «Пока нет готового решения, но проблема налицо», — указал Нилов.

По данным Росстата, в сельской местности в настоящее время проживают 37,6 млн человек, из них более 20 млн — это женщины. Трудоустроены и пользуются правом на сокращенную рабочую неделю 12,9 млн селянок.