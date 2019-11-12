Ущерб на миллиарды: как мошенники обирают страховщиков

Ущерб от действий страховых мошенников достиг 3,5 млрд рублей за квартал

За второй квартал ущерб от действий страховых мошенников достиг 3,5 млрд рублей. Злоумышленники подделывают полисы, подстраивают ДТП и вредят своему же здоровью. Между тем юристы отмечают, что страховщики и сами стремятся отказать клиентам в выплатах — поэтому последним тоже приходится идти в суды, чтобы получить деньги

По итогам первого полугодия 2019 года доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о мошенничестве, направленных страховыми компаниями в правоохранительные органы, составила 22,5%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 19%. Об этом говорится в исследовании Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Всего за первые шесть месяцев 2019 года страховщики сообщили о 6,5 тыс. случаях мошенничеств. Почти по 1,5 тысячам заявлений уже возбуждены уголовные дела, еще более четырех тысяч находятся на стадии рассмотрения, по остальным заявлениям было отказано в возбуждении уголовных дел.

Только за второй квартал ущерб от действий страховых мошенников достиг 3,5 млрд рублей, говорится в статистике.

Если смотреть на данные по страховым мошенничествам, то по статистике ВСС, в первом квартале 2018 года страховщики направили в правоохранительные органы 3005 обращений о случаях страхового мошенничества, во втором квартале — уже 3844. При этом в первом квартале 2019 года было направлено 3444 обращения, во втором квартале — 3113.

По словам вице-президента ВСС Сергея Ефремова, страховая отрасль уже долгое время страдает от действий мошенников. Они используют разные способы обмана: подделывают полисы, устраивают фиктивные ДТП и кражи, намеренно вредят своему здоровью, предоставляют неверные данные и так далее.

На первом месте «антирейтинга» автострахование — здесь совершается до 90% от всех преступлений. На втором — мошенничество в сфере агрострахования, но суммы здесь значительно выше, так как и страховые выплаты гораздо крупнее, чем в автостраховании, отмечает адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко

На третьем месте — мошенничество с имуществом и объектами строительства.

При этом страховщики в последние годы часто говорят о том, как страдают от юристов, специализирующихся на выбивании выплат по суду. Страховые компании применяют к этим адвокатам разные термины, называя их мошенниками, мафией и в целом утверждая, что они злоупотребляют правом, поскольку поставили на поток получение недоплаченных компенсаций по автомобильным страховкам.

«Мы не видим принципиального роста самого страхового мошенничества — скорее речь идет об усилении борьбы с этими преступлениями», — говорит между тем управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Соперничество между мошенниками, в том числе и по страховым случаям, и теми, кто должен пресекать их деятельность, — вечная тема и гонка, в которой на каких-то этапах вперед вырываются мошенники, а потом верх берут правоохранители и службы безопасности самих организаций, объясняет аналитик ИК «Финам» Алексей Коренев.

Между тем, по мнению специалиста практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» адвоката Лидии Раевой, рост числа обращений страховых компаний в правоохранительные органы можно объяснить не только желанием страховых компаний наказать злоумышленников, но и стремлением снять с себя ответственность за отказ в выплате страхового возмещения.

По словам экспертов, страховщики затягивают сроки рассмотрения дел, придираются к каждой бумаге, поданной на выплату, занижают суммы ущерба, по очень странным формулам считают амортизацию застрахованного имущества. И вообще делают максимум для того, чтобы заплатить как можно меньше, а лучше — не платить за страховой случай вообще.

Именно поэтому люди, один раз столкнувшиеся с мизерным возмещением по страховке или отказе в выплате, больше никогда не станут страховать свое имущество добровольно, или — если программа является обязательной, например, ОСАГО — просто не верят, что от страховой компании можно получить средства в обычном заявительном порядке.