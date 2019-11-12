Ущерб на миллиарды: как мошенники обирают страховщиков

По итогам первого полугодия 2019 года доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о мошенничестве, направленных страховыми компаниями в правоохранительные органы, составила 22,5%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 19%. Об этом говорится в исследовании Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

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Всего за первые шесть месяцев 2019 года страховщики сообщили о 6,5 тыс. случаях мошенничеств. Почти по 1,5 тысячам заявлений уже возбуждены уголовные дела, еще более четырех тысяч находятся на стадии рассмотрения, по остальным заявлениям было отказано в возбуждении уголовных дел.

Только за второй квартал ущерб от действий страховых мошенников достиг 3,5 млрд рублей, говорится в статистике.

Если смотреть на данные по страховым мошенничествам, то по статистике ВСС, в первом квартале 2018 года страховщики направили в правоохранительные органы 3005 обращений о случаях страхового мошенничества, во втором квартале — уже 3844. При этом в первом квартале 2019 года было направлено 3444 обращения, во втором квартале — 3113.

По словам вице-президента ВСС Сергея Ефремова, страховая отрасль уже долгое время страдает от действий мошенников. Они используют разные способы обмана: подделывают полисы, устраивают фиктивные ДТП и кражи, намеренно вредят своему здоровью, предоставляют неверные данные и так далее.

На первом месте «антирейтинга» автострахование — здесь совершается до 90% от всех преступлений. На втором — мошенничество в сфере агрострахования, но суммы здесь значительно выше, так как и страховые выплаты гораздо крупнее, чем в автостраховании, отмечает адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко

На третьем месте — мошенничество с имуществом и объектами строительства.

При этом страховщики в последние годы часто говорят о том, как страдают от юристов, специализирующихся на выбивании выплат по суду. Страховые компании применяют к этим адвокатам разные термины, называя их мошенниками, мафией и в целом утверждая, что они злоупотребляют правом, поскольку поставили на поток получение недоплаченных компенсаций по автомобильным страховкам.

«Мы не видим принципиального роста самого страхового мошенничества — скорее речь идет об усилении борьбы с этими преступлениями», — говорит между тем управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Соперничество между мошенниками, в том числе и по страховым случаям, и теми, кто должен пресекать их деятельность, — вечная тема и гонка, в которой на каких-то этапах вперед вырываются мошенники, а потом верх берут правоохранители и службы безопасности самих организаций, объясняет аналитик ИК «Финам» Алексей Коренев.

Между тем, по мнению специалиста практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» адвоката Лидии Раевой, рост числа обращений страховых компаний в правоохранительные органы можно объяснить не только желанием страховых компаний наказать злоумышленников, но и стремлением снять с себя ответственность за отказ в выплате страхового возмещения.

По словам экспертов, страховщики затягивают сроки рассмотрения дел, придираются к каждой бумаге, поданной на выплату, занижают суммы ущерба, по очень странным формулам считают амортизацию застрахованного имущества. И вообще делают максимум для того, чтобы заплатить как можно меньше, а лучше — не платить за страховой случай вообще.

Именно поэтому люди, один раз столкнувшиеся с мизерным возмещением по страховке или отказе в выплате, больше никогда не станут страховать свое имущество добровольно, или — если программа является обязательной, например, ОСАГО — просто не верят, что от страховой компании можно получить средства в обычном заявительном порядке.